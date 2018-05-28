مجلس المناطق الحرة بدبي يطرح مبادرات تحفيزية

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه التاسع برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، مبادرات اقتصادية تحفيزية ومعززة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثلت في مبادرة تعزيز عملية تأسيس ومزاولة الأعمال في المناطق الحرة، ومبادرة منظومة التجارة الإلكترونية ومبادرة «دبي بلينك» ومبادرة تخفيض رسوم ممارسة الأعمال لشركات المناطق الحرة إضافة إلى عملية التقييم المتبادل لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: لعبت المناطق الحرة عبر العقود الماضية كأدوات تحفيزية اقتصادية دوراً فعالاً في زيادة الناتج الإجمالي للإمارة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشهد نمواً سنوياً عالياً رغم تقلبات المناخ الاقتصادي عالمياً. واليوم نرى بأن المناطق الحرة بدبي قد تفوقت على كونها مجرد أداة اقتصادية، فقد أصبحت نموذجاً يصعب منافسته عالمياً لمحفزاتها التشريعية والاستثمارية وعبر تبنيها لمبادرات استراتيجية ترسم ملامح وتستشرف تجارة واقتصاد المستقبل لتعزز من مكانة إمارة دبي كوجهة مثلى للازدهار والنمو.

وأضاف سموه: العمل المشترك والتكامل أساس النجاح والتقدم وهذا ما نلمسه اليوم بشكل إيجابي ونتفاءل به من قبل أعضاء مجلس المناطق الحرة في دبي، الذي يتبنى الابتكار نهجاً في طرح مبادراته والتعاون وسيلة لتحقيق أقصى النتائج لرفعة إمارة دبي وزيادة تنافسيتها، وإن هذا التكامل والتفاعل تجسده صدارة المناطق الحرة بدبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي وجاذبيتها العالية لاستقطاب الاستثمارات وكبرى الشركات العالمية لتأسيس أعمالها فيها.

نظام إلكتروني

واطلع المجلس على تفاصيل مبادرة إيجاد نظام إلكتروني موحد لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والترخيص، بحيث يسهم النظام بربط جميع المناطق الحرة بمركز بيانات موحد تحت إشراف مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي ومفعل على مدار الساعة، بحيث يستلم النظام الطلب ويتم التصديق عليه من قبل الجهات المعنية بشكل فوري. وعليه قام المجلس بتشكيل لجنة إدارية وتقنية دائمة لمتابعة المشروع ووضع جدول زمني لتنفيذه.

وناقش المجلس تطورات مبادرة منظومة التجارة الإلكترونية في المناطق الحرة، والتي تم طرحها في أبريل الماضي على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء لقائه مع عدد من المسؤولين في إمارة دبي بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني لزيادة تنافسية إمارة دبي وتعزيز مركزها الاقتصادي العالمي كوجهة مثالية للاستثمارات من خلال التجارة الإلكترونية، ووضع منظومة تعزز جودة الخدمات المقدمة لتسهيل تداول التجارة الإلكترونية، إضافة إلى زيادة تنافسية المناطق الحرة في الإمارة لتمكينها من تلبية وتعزيز التجارة الإلكترونية محلياً وعالمياً.

تخفيض رسوم

أما بشأن مبادرة تخفيض رسوم ممارسة الأعمال في المناطق الحرة واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخفيض تكلفة ممـارسة الأعـمال وتـسهيل مزاولة الاستثمار، فقد أثنى المجلس على قيام عدد من المناطق الحرة بتنفيذ المبادرة ووجّه إلى التعمق في دراسة تنفيذها. كما ناقش المجلس آلية منح شهادات عدم الممانعة من قبل الجهات الحكومية المختلفة المرتبطة في إصدار رخص شركات المنطقة الحرة، وسيعمل المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات على دراسة تطوير تجربة شركات المناطق الحرة ومراجعة نطاق الشهادات لتسهيل عملية مزاولة الأعمال وتأسيسها في المناطق الحرة. كما ناقش المجلس عملية التقييم المتبادل لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لاستيفاء كافة المتطلبات المتعلقة بجهوزية المناطق الحرة في هذا المجال.

«دبي بلينك»

عرضت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» مبادرة «دبي بلينك»، في إطار تعاونها مع مؤسسة دبي للمستقبل، والتي تعنى بإنشاء أول منصة رقمية للمناطق الحرة تعتمد على تقنيتي الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» للتجارة بين الشركات والمؤسسات، وستساهم المبادرة في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وإعادة تعريف مفهوم التنمية الاستثمارية في المناطق الحرة.