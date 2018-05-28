«بن غاطي للتطوير» تسلم 6 مشاريع قبل نهاية 2018

أعلنت «بن غاطي للتطوير» أن العام 2018 سيكون حافلاً على صعيد إنجاز المشاريع الجاري تطويرها في مناطق مختلفة من إمارة دبي، حيث تعتزم تسليم 6 مشاريع ضمن مناطق مختلفة بدبي قبل نهاية العام الجاري باستثمارات تصل إلى أكثر من 1.1 مليار درهم.

وأكدت «بن غاطي للتطوير» إنجاز 3 مشاريع قبل نهاية الربع الثاني من 2018 وهي، «بن غاطي كريستال» و«بن غاطي فيستا» و«بن غاطي جويلز»، وتبلغ قيمة الاستثمار فيها 600 مليون درهم، وستشتمل على مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تتنوع بين الاستوديو والغرفة والغرفتين والثلاث غرف، وسيجري الإعلان عن برنامج تسليم الوحدات للمشترين والملاك قريباً جداً.

كما أشارت الشركة إلى أن الأعمال الإنشائية تتقدم بوتيرة متسارعة في 3 مشاريع أخرى وهي «بن غاطي ايست آند ويست»، و«بن غاطي سفايرز» «وبن غاطي ستارز»، ضمن «واحة دبي للسيليكون»، وتصل استثمارات هذه المشاريع إلى أكثر من 500 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية 2019.

وقال المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»: وضعت الشركة الأم «بن غاطي القابضة»، وذراعها للاستثمار العقاري «بن غاطي للتطوير» سياسة واضحة وطويلة الأمد تستند على الالتزام بتقديم مشاريع عالية الجودة وتوفير معايير جديدة للتميز العقاري في المنطقة. وبناء على التقاليد المستوحاة من المنطقة العربية وتاريخها وثقافتها، نجحنا في تطوير هوية بصرية مميزة لعماراتنا.

وكانت الشركة أعلنت عن خططها لتطوير ما بين 60 إلى 70 مشروعاً عقارياً بقيمة استثمارية تصل إلى 7 مليارات درهم حتى العام 2022، يستحوذ القطاع السكني على الحصة الأكبر منها يليه الضيافة، وبذلك ترفع الشركة حصتها في السوق العقاري المحلي بدبي إلى 100 مشروع بإجمالي 10 مليارات درهم.