«دبي للاستثمار» تركب ألواح «كروماتيكس» لروضة البلدية

أعلنت شركة دبي للاستثمار تركيب الألواح الزجاجية الشمسية الملونة «كروماتيكس» الأولى من نوعها لمبنى رياض الأطفال التابع لبلدية دبي في منطقة الطوار بدبي، وذلك من خلال شركة، «إنسولير الإمارات» التابعة لها.

وسيكون المبنى أول مشروع في الإمارات تتم تغطية واجهاته بالألواح الشمسية الملونة، والتي تم تصميمها وتنفيذها من قبل «إنسولير الإمارات». ويبلغ إجمالي مساحة واجهات المبنى 2000 متر مربع.

وكجزء من التزامها باستراتيجية الاستدامة في الإمارات، قدمت دبي للاستثمار ما مجموعه 800 لوح من نوع «كروماتيكس».

وتمت تغطية الواجهات الخارجية الجذابة لروضة الأطفال بألواح الطاقة الشمسية من قبل «إنسولير الإمارات» بألوان مختلفة، بما في ذلك الأخضر والأزرق والأبيض والبرتقالي والأحمر. ومع ألواح «كروماتيكس»، تصبح روضة الأطفال قادرة على الوفاء بالمعايير لاعتمادها كمبنى يتوافق مع مواصفات «ليد» للريادة في الطاقة والتصميم البيئي.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: تلتزم دبي للاستثمار بالتعاون مع بلدية دبي لتنفيذ مشاريع مستدامة في دبي، ويأتي ذلك في إطار تعهدنا لدعم «رؤية الإمارات 2021» نحو مستقبل مستدام. وستكون روضة الأطفال أول مشروع ضمن عدد من المشاريع التي تعمل فيها دبي للاستثمار و«إنسولير الإمارات» مع بلدية دبي. ومن خلال «إنسولير الإمارات»، ستتمكن دبي للاستثمار من لعب دور محوري في نمو قطاع الطاقة الشمسية بشكل كبير في دبي والإمارات والمنطقة.

وقال المهندس مروان عبدالله المحمد، مدير إدارة المشاريع العامة ببلدية دبي: «تدعم بلدية دبي التزام القيادة إزاء الاستدامة في كافة جوانب عملياتها، بدءاً من التخطيط العمراني المستدام وصولاً إلى المباني الخضراء. ويعتبر تزويد مشروع رياض الأطفال بالألواح الشمسية الكهروضوئية الملونة من دبي للاستثمار خطوة كبيرة إلى الأمام، كما يمثل جانباً من المساعي الطموحة للوصول إلى نموذج تنمية أكثر استدامة».

وقال رفيق حنبلي، الشريك الإداري لـ«إنسولير الإمارات»: تضع الشركة على قمة أولوياتها التعامل مع المدارس والجامعات، وذلك ضمن مساعيها الهادفة لمساعدة الطلاب على فهم الطاقة الشمسية في سن مبكرة ليتمكنوا من التناغم مع التكنولوجيا كجزء من حياتهم اليومية.