10% حصة التجارة الإلكترونية من مبيعات المتاجر الكبرى

دعت وزارة الاقتصاد أمس منافذ البيع الكبرى للتوسع في التجارة الإلكترونية للمستهلكين، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية باتت تستحوذ على نحو 10 % من مبيعات مراكز البيع الكبرى على مستوى الدولة.

وطالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، في جولة تفتيشية ميدانية لتفقد أسعار سلع شهر رمضان في متجر اللولو هايبر ماركت في مركز الوحدة مول أمس بأبوظبي، منافذ البيع بزيادة حصة مبيعاتهم الإلكترونية عبر توفير منصات بيع إلكترونية مدعومة بخدمات الاسترداد والاستبدال للسلع.

وأكد النعيمي أن التوسع في تجارة المواد الغذائية للمستهلكين عبر الإنترنت يتماشى مع القفزة التي حققتها الإمارات في مجال التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع نشاط هذه التجارة بدقة وتحل مشكلاتها أولاً بأول مع كبرى منافذ البيع.

وتفقد النعيمي خلال الجولة التي رافقه فيها مسؤولو مركز الوحدة مول وأبو بكر تي أرو المدير الإقليمي لمراكز اللولو هايبر ماركت في أبوظبي، أرفف السلع الأساسية والخضراوات والفواكه، وأكد خلال الجولة أن الأسواق تشهد استقراراً كبيراً، وأن نسبة التخفيضات على مدار شهر رمضان للسلع الغذائية تصل إلى 70% وذلك للمرة الأولى.

وتوجه النعيمي بالشكر لمنافذ البيع والتجار والموردين والعاملين في قطاع التجزئة والجهات المحلية لتعاونها مع الوزارة في ضبط واستقرار الأسواق، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في تعزيز جهود الوزارة بالحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تتمتع بالخيارات المتنوعة والأسعار المناسبة لمختلف مستويات الدخول مع الالتزام بالجودة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك لكافة المنتجات والخدمات. وناشد المستهلكين، بضرورة مراجعة أسعار السلعة عبر أجهزة كشف السعر قبل التوجه إلى «الكاشير»، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى من ارتفاع أسعار السلع في الفواتير عن الأسعار المعلنة على أرفف عرض السلعة.

مبادرة المستهلك المراقب

وجدد مطالبته بضرورة تفعيل مبادرة المستهلك المراقب، مشيراً إلى أن المبادرة منذ إطلاقها قبل 3 سنوات شهدت زيادة في أعداد المتصلين والشكاوى بنحو 70%. وأوضح أنه تم تمديد أوقات تلقي شكاوى المستهلكين في مركز اتصال حماية المستهلك لتتواصل من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف الليل على رقم 600522225.

وأوضح أن الجولة التفتيشية تأتي في إطار خطة الوزارة وتشمل الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع والبقالات وأسواق اللحوم والدجاج والأسماك في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة عمليات تطبيق المبادرات التي تم إعلانها من جانب منافذ البيع، وتعزيز التواصل مع المستهلكين بشكل مباشر، ورصد آرائهم وانطباعاتهم عن المبادرات الجاري العمل على تفعيلها.

تخفيضات كبيرة

وذكر أبو بكر تي أرو المدير الإقليمي لمبيعات التجزئة في اللولو هايبر ماركت أبوظبي، أن متاجر اللولو هايبر ماركت طرحت تخفيضات كبيرة لشهر رمضان، مشيرا إلى أن عمليات دعم السلع المخفضة في فروع اللولو هايبر بالدولة خلال شهر رمضان بلغت 50 مليون درهم، وتتضمن عروضا وتخفيضات ونوعين من السلال الرمضانية تحتوي الأولى على 15 سلعة بسعر 85 درهما والثانية على 20 سلعة ذات جودة عالية بسعر 120 درهما، كما تشمل عمليات الدعم طرح أكثر من 6 آلاف صنف بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 30 % - 70%.

ولفت إلى المتوسط العام لزوار فرع اللولو بالوحدة مول يبلغ 11 ألف مستهلك يومياً، مشيرا إلى أن عمليات البيع عبر الموقع الإلكتروني لمختلف السلع، تشهد نمواً بلغ 100% خلال عام لتصل إلى 10% من إجمالي مبيعات اللولو هايبر ماركت، مقابل 5% العام الماضي، مشيراً إلى أن رسوم الخدمة موحدة لفاتورة الشراء.

متاجر

ارتفع عدد متاجر اللولو هايبر ماركت في أبوظبي العام الجاري من 25 إلى 28 متجرا، حيث جرى افتتاح 3 متاجر جديدة أولها متجر اللولو هايبر ماركت في المركز التجاري العالمي بقلب أبوظبي بتكلفة 200 مليون درهم، وفرع آخر في منطقة النادي السياحي. ويصل عدد متاجر مجموعة اللولو هايبر ماركت في الدولة حاليا إلى 60 متجراً تغطي كافة مناطق الدولة.