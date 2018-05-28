قرية حاويات للشركات الناشئة

سعى المهندس المعماري الهولندي جوليوس تامينياو إلى إنشاء قرية عقارية تضم سلسلة من حاويات الشحن وأصبح اسمها اليوم (قرية ستارت آب)، وهي مركز مؤقت لبيع وشراء السيارات للشركات الناشئة وتقع في «أمستردام ساينس بارك».

ويلاحظ من يراها أكداس الحاويات بأنها تزهو بألوان مبهجة تتيح خلق مساحة يمكن أن تتكيف مع الاحتياجات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب، توفر القرية مساحة أخرى للفعاليات والمؤتمرات ويمكنها أيضاً أن تضم سينما في الهواء الطلق.

استلهم المهندس المعماري جوليوس تامينياو تجربة تحويل الحاويات إلى مكاتب عندما كان يعمل في شركة استشارية في لندن وقد نجحت في تنفيذ منطقة مهدورة مكدسة بالحاويات إلى منطقة تعج بالحركة بتحويل تلك الحاويات إلى مكاتب منخفضة التكلفة للشركات الناشئة وشهدت إقبالاً كبيراً من الشركات الجديدة.

وجرى ترتيب الحاويات في الموقع بعد إعادة تدويرها لتنتشر بطريقة ذكية حول ساحة كبيرة مشتركة، وتم تصميم الممرات خارج الحاويات لتشجيع التفاعل بين الشركات في القرية. ولأن المشروع مؤقت فإن فكرته تقوم على توفير الحاضنة لتلك الشركات، ومن ثم انطلاقها إلى مواقع عمل أخرى، ولذلك جرى ترتيب أرضيات القرية بمواد قابلة لإعادة التدوير وأرضية خرسانية قابلة للإزالة بسهولة حتى الأسطح جرى تكييفها لتركيب مساحات خضراء فوقها وداخل أرضيات القرية.

يشرح المهندس تامينياو مفهوم القرية بقوله إن حاويات الشحن منخفضة الطاقة ومنخفضة التكلفة توفر نوعاً من الجو المجاني، حيث تشعر الشركات الناشئة وكأنها تعمل من البيوت ويمكنها العمل بأجواء من الابتكار والنمو باحتراف.