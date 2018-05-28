مؤشر «ريدن»: استقرار أداء الأسواق العقارية في الدولة

أظهرت مؤشرات شركة «ريدن» لأسعار العقارات السكنية في الإمارات أبريل، استقرار الأداء بصفة عامة.

وقال أوزان ديمير، مدير العمليات والبحوث في شركة «ريدن»: تتجه السوق العقارية في الإمارات لأن تصبح ذات قيمة استثمارية أكبر، متوقعاً أن يواصل المستثمرون والمستخدمون النهائيون سعيهم للحصول على صفقات عقارية مجزية وذات أفضلية سعرية، بصرف النظر عما إذا كانت العقارات تباع جاهزة أو على الخريطة.

وحافظ إجمالي عائدات الإيجار لجميع العقارات السكنية في دبي على ثباته مقارنةً بالشهر الفائت، حيث حافظت نسب إجمالي عائدات الإيجار لجميع العقارات السكنية والشقق والفلل على استقرارها مسجلةً 7.0% و7.4% و5.2% على التوالي. ولم يطرأ أي تغيير على نسبة السعر إلى التأجير لجميع العقارات السكنية والشقق في دبي، حيث حافظت على استقرارها وسجلت 14.8% و14.0% تباعاً. بينما ارتفعت نسبة السعر إلى التأجير للفلل بواقع 19.8 سنة بالمقارنة مع 19.7 سنة على أساس شهري.

أبوظبي

وصعد مؤشر جميع أسعار العقارات السكنية في أبوظبي بمقدار 0.2 نقطة، ليرتفع من 90.3 إلى 90.5 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.22% خلال أبريل، وبنسبة 6.58% على أساس سنوي. وسجلت أسعار مبيعات الشقق ارتفاعاً طفيفاً خلال نفس الفترة بواقع 0.64% على أساس شهري، وبنسبة 7.47% على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر أسعار جميع العقارات السكنية في أبوظبي بواقع 0.2 نقطة، ليتراجع بذلك من 86.3 إلى 86.1 نقطة، بما يُعادل انخفاضاً بنسبة 0.13% في شهر أبريل 2018؛ حيث تراجعت الأسعار بنسبة 9.70% على أساس سنوي. وسجلت أسعار تأجير الشقق انخفاضاً خلال نفس الفترة بنسبة 0.22% على أساس شهري، وبنسبة 10.22% على أساس سنوي. من ناحية ثانية، ارتفعت أسعار تأجير الفلل خلال مارس الماضي بنسبة 0.21% على أساس شهري، وبنسبة 7.73% على أساس سنوي.

المناطق الشمالية

وسجلت أسعار مبيعات الشقق في عجمان تراجعاً خلال أبريل 2018، حيث انخفضت بواقع 1.04% على أساس شهري، وبنسبة 0.11% على أساس سنوي. بينما ارتفعت أسعار مبيعات الشقق في رأس الخيمة بشكل طفيف خلال نفس الفترة بواقع 1.10% على أساس شهري. وسجلت أسعار مبيعات الشقق في الشارقة انخفاضاً بواقع 1.10% على أساس شهري، فيما شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.99% على أساس سنوي.

عائدات الإيجار

حافظ إجمالي عائدات الإيجار في أبوظبي لجميع أسعار العقارات السكنية على استقراره على أساس شهري عند نسبة 6.8%، في حين تراجع إجمالي عائدات الإيجار بالنسبة للشقق من 7.3% إلى 7.2%. وارتفع إجمالي عائدات الإيجار للفلل في أبوظبي من 5.9% ليبلغ 6%. وحافظت نسبة السعر إلى الإيجار لجميع العقارات السكنية في أبوظبي على استقرارها لتسجل 14.9 سنة. وبينما تراجعت نسبة السعر إلى الإيجار للفلل من 17.3 إلى 17.1 سنة، شهدت نسبة السعر إلى الإيجار للشقق السكنية ارتفاعاً لتبلغ 14.3 سنة بالمقارنة مع 14.2 سنة.