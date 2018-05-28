تقرير أميركي: قانون التحكيم التجاري يمنح أفضلية للإمارات

وصف موقع «جيه دي سوبرا» الشبكي الأميركي القانون الاتحادي بشأن التحكيم التجاري بأنه نقلة هائلة ويعكس رغبة متزايدة من جانب الإمارات في الالتزام بالقواعد والممارسات الدولية.

وقال تقرير للموقع الذي يعد من أبرز المنصات العالمية المعنية بإعداد الدراسات القانونية أن القانون يمثل خطوة كبرى اتخذتها الإمارات لجعل التحكيم التجاري يبدو كآلية أكثر جاذبية لفض المنازعات التجارية. وأكد الموقع أن القانون سيجعل الإمارات بيئة أكثر صداقة للتحكيم الدولي.

وذكر أن القانون سيعمل على تحديث إطار التحكيم وسيجعل الإمارات تتبوأ مكانة قوية في ساحة التحكيم وسيجعلها وجهة إقليمية ذات الأفضلية للتحكيم. وأضاف أنه ثمة عوامل ستساعد على تحقيق ذلك، ومن أهمها انضمام الإمارات إلى عددٍ من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لغرض الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات

واختتم التقرير بتوقع أن الإمارات ستواصل المضيّ على الطريق الصحيح في تطوير إطارها التحكيمي، بإجراء المزيد من التعديلات على قوانينها.