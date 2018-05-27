مصر: بئر جديدة في حقل النورس تنتج 180 مليون قدم مكعب غاز يومياً

اعلنت وزارة البترول المصرية اليوم بدء البئر "نيدوكو" شمال غرب -7 بحقل نورس فى منطقة أبوماضي بدلتا النيل الإنتاج بمعدل 180 مليون قدم مكعب غاز و1500 برميل متكثفات يوميا.

ويصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئرا بمعدلات إنتاج 2ر1 مليار قدم مكعب غاز و8500 برميل متكثفات يوميا و115 طن بوتاجاز.

وقالت الوزارة في تقرير أن العمل جار لاستكمال أعمال زيادة الإنتاج بمشروعات تنمية الحقول الجديدة مع الالتزام الكامل بتطبيق قواعد الأمن والسلامة فى عمليات التنفيذ والتشغيل.. مشيرة الى ارتفاع إجمالى الإنتاج من الزيت والغاز الطبيعي حاليا إلى 600 ألف برميل زيت مكافئ يوميا.