«دبليو كابيتال» تتبرع بـ 25 % من عائدات الوساطة على جميع صفقاتها خلال رمضان

أعلنت «دبليو كابيتال»، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في الإمارات عن احتفائها بروح العطاء في الشهر الفضيل، من خلال التوصل إلى علاقة تعاون مع جمعية دار البر الخيرية في دبي.

وبموجب العلاقة، أعلنت «دبليو كابيتال» عن إطلاق مبادرة بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تقدم بموجبها 25% من عائدات الوساطة التي تحصل عليها من عملائها كعمولة على الصفقات المبرمة، التي تصل في الغالب إلى 2% من إجمالي قيمة شراء العقار. وقال وليد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو كابيتال»: «نتشرف بدعم جمعية دار البر الخيرية في دبي، لمساعدتها على تنفيذ مشاريعها الموجهة لدعم الفئات المستحقة. كما نعرب عن عرفاننا لجميع عملائنا الذين يبدون استعدادًا لإنهاء إجراءات مشترياتهم خلال الشهر الفضيل، لضمان وصول 25% من عمولتنا إلى الجمعية».