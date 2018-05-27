ميناء جبل علي الأفضل في الشرق الأوسط للعام الـ24 على التوالي

رسخ ميناء جبل علي الرائد التابع لـ«موانئ دبي العالمية- الإمارات» مكانته في المنطقة، من خلال الفوز من جديد بجائزة «أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط» في حفل هذا العام لتوزيع جوائز الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية في شنغهاي.

ويعدّ فوز ميناء جبل علي بهذه الجائزة المرموقة للعام الـ24 على التوالي، إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية.

وتسلّم الجائزة مسؤولو «موانئ دبي العالمية» في حفل حضره بعض من أكبر الجهات الفاعلة في مجال النقل البحري، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية والتجارة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يعدّ الفوز بهذه الجائزة تأكيداً على التزامنا تجاه عملائنا وموظّفينا وشركائنا في تقديم خدمات عالمية المستوى، وسنواصل البناء على ذلك عبر اتّباع نهج «العميل أولاً» في أعمالنا. وتستند استراتيجيتنا إلى ابتكار خدمات رائدة، وتوسيع رأس مالنا المعرفي، والاستثمار في تقنيات جديدة تجعل من التجارة عملية أسهل وأفضل».

وتابع قائلاً: «حظينا بهذه الجائزة الآسيوية المرموقة بفضل التفاني والعمل الدؤوب، الذي قام به الجميع في مرفقنا الرائد بجبل علي. وتؤمن «موانئ دبي العالمية» بأهمية الاستثمار في موظّفيها وخلق بيئة عمل تحفز الابتكار والحلول الإبداعية التي تعزز القيمة لأصحاب المصلحة، وتسهل إجراء الأعمال لعملائنا. ويعدّ فوزنا بهذه الجائز دليلاً على أن أخلاقيات أعمالنا تُؤسس للنجاح، وسنواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة في المستقبل».