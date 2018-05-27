إنتركونتيننتال أبوظبي يعين مدير عاماً للفندق

كشف فندق «إنتركونتيننتال أبوظبي» عن تعيين نيل هوتن في منصب المدير العام للفندق؛ حيث سيتولى إدارة جميع العمليات داخل الفندق الحائز على مجموعة من الجوائز، الذي يتميز بموقعه الاستثنائي في قلب العاصمة.

ويمتلك هوتن ذو الأصل البريطاني خبرةً واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال الإدارة بقطاع الضيافة، فقد شغل مناصب المدير العام في مجموعة فنادق انتركوننتيننتال خلال العشون سنة الماضية.، كان آخرها عمله كمدير عام لفندق إنتركونتيننتال شنغهاي بودونغ-وقبل ذلك شغل منصب الميد العام في انتركونتيننتال كونميغ وكراون بلازا شينزين في الصين وقبل ذلك ميرا عام لفندق ومنتجع الجولف العالمي انتركونتيننتال فيجي.