إنجاز الأعمال الخرسانية لـ«عزيزي علياء ريزيدنس»

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري السريعة النمو، التي تتخذ من دبي مقراً لها منذ أكثر من عقد من الزمان، عن آخر التطورات في مشروعها القادم «عزيزي علياء ريزيدنس» بمدينة دبي الطبية البالغ قيمته 470 مليون درهم.

وتسير أعمال البناء والتشييد بوتيرة متسارعة، حيث تم إنجاز أعمال الإنشاءات الخرسانية. وجاري العمل على قدم وساق في أعمال الواجهة الأمامية واللمسات النهائية، وذلك حرصاً على تطبيق أعلى المعايير العالمية في التصميم والبناء تماشياً مع مكانة إمارة دبي.. وقال ميرويس عزيزي، رئيس شركة عزيزي للتطوير العقاري: «تتميز مدينة دبي الطبية بموقع استراتيجي إذ تقع على مقربة من مراكز التسوق الرئيسية في إمارة دبي ومراكز الترفيه فضلاً عن المعالم التاريخية مثل خور دبي بالإضافة إلى كونها مركزاً رفيع المستوى في مجال الرعاية الصحية والعافية».

وأضاف ميرويس: «وإيماناً بالأهمية الاستراتيجية لمدينة دبي الطبية، نتملك العديد من المشاريع العقارية المستقبلية في هذا المنطقة الحيوية. ويعكس مشروعنا الرائد «عزيزي علياء ريزيدنس» الرقي والفخامة والجودة العالية في التصميم، فضلاً عن الشقق العصرية التي توفر أفضل التجارب الحياتية للساكنين والمستثمرين».