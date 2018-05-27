2673 اجتماعاً لممثلي 143 دولة في ملتقى الاستثمار السنوي

أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي عن إحصاءات نسخته الثامنة، التي أقيمت في الفترة من 9 إلى 11 أبريل الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد الملتقى عقد 2673 اجتماعاً عالي المستوى بين ممثلي 143 دولة، منها 1852اجتماعاً لشركات من القطاع الخاص و821 اجتماعا لشركات حكومية مع القطاع الخاص. كما شهد الحدث حضور أكثر من 1000 من خبراء الاستثمار ونحو 20332 زائراً.

وشارك في المعرض المصاحب للملتقى، 459 عارضاً ضموا أجنحة دولة الإمارات الوطنية، والمنظمات الدولية، ووكالات ترويج الاستثمار، والمنظمات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار.

واجتذب الحدث الذي شغل 8 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة بلغت 8000 متر مربع أكثر من 100 وكالة من وكالات تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة، و 43 من الرعاة والشركاء الداعمين، و64 من شركاء وسائل الإعلام، وثمانية من شركاء المعرفة.

الدورة التاسعة

كما أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي أن الدورة التاسعة من الملتقى سوف تعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019، دورة 2019 ستكتسب زخماً مبكراً مع تنامي التركيز على جلب الاستثمارات المباشرة.

4500 مشروع

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الإمارات استقطبت بين عامي 2003-2016 قرابة 4500 مشروع استثماري أجنبي، من إجمالي 12900 مشروع في الدول العربية مجتمعة، ما يعكس تنافسية اقتصادنا الوطني وكفاءة بيئة الأعمال فيه«.

وتطرق معالي وزير الاقتصاد إلى معدلات النمو الاقتصادي عالمياً وإقليمياً ومحلياً، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة بلغ في العام الجاري نحو 3.9%، في حين بلغت نسبة النمو في الأسواق الناشئة نحو 4.5% في العام نفسه، أما النمو الاقتصادي العالمي فوصل إلى 3.9 % في العام 2018. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية إطلاق منصة وزارة الاقتصاد الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال: "من المتوقع أن تحافظ الدولة على صدارتها كأول متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، نتيجة للجهود الحكومية المتواصلة لتطوير المناخ العام للاستثمار".

واستناداً إلى أحدث أرقام صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد جذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 9.6 مليارات دولار في 2016 مقارنة بـ 8.5 مليارات دولار في 2015، وتصل إلى نحو 10.3 مليارات دولار خلال 2017 بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي.

أهمية الحدث

من جهته أكد داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي أن الزيادة في عدد الشخصيات والمشاركين في الملتقى، وإقبال المستثمرين يعكس مدى الاهتمام بالحدث الذي امتد على مدار أيام ثلاثة، ما يجعله واحداً من أكبر التجمعات في خريطة الاستثمار العالمية».

وقال: «نحن ممتنون للدعم الهائل الذي قدمه لنا جميع الداعمين والحكومات ومؤسسات القطاع الخاص التي ساعدتنا في إنجاح هذا الحدث العالمي الضخم».

وتعد الهند والصين وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا والجزائر والمملكة المتحدة وإيطاليا وأوكرانيا من بين أكبر الدول المشاركة. وشهدت حضوراً مميزاً في الملتقى، وتضمن الملتقى عروضاً وورش عمل استثمارية حول بناء القدرات وتدريب مسئولي الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في بلدانهم.

وكان من أبرز ضيوف الملتقى كيم هيونتشونغ، وزير التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، والدكتور علي بن مسعود السنيدعي، وزير التجارة والصناعة بسلطنةعمان، وسوريشبرابهو وزير التجارة والصناعة الهندي، وماكوليننتسيكليلو جاك، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة بمقاطعة كيب الشمالية بجنوب أفريقيا، حسن كوم، وزير التجارة والصناعة بجمهورية أفريقيا الوسطى.

دول مشاركة

تعد الهند والصين وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا والجزائر والمملكة المتحدة وإيطاليا وأوكرانيا من بين أكبر الدول المشاركة. وشهدت حضوراً مميزاً في الملتقى، وتضمن الملتقى عروضاً وورش عمل استثمارية حول بناء القدرات وتدريب مسؤولي الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في بلدانهم.