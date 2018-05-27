دبي ثالث آمن مدينة في العالم

احتلت دبي المركز 18 بين 50 مدينة في العالم في جودة المعيشة، وفقاً لتقرير خرائط الأسعار العالمية 2018، لبنك دويتشه الألماني.

ويتضمن تصنيف جودة المعيشة في التقرير عدة معايير، أهمها الأمن، واحتلت فيه دبي المركز الثالث عالمياً، وهو نفس المركز الذي احتلته على مؤشر أسعار العقارات إلى الدخل.

وفيما يخص رواتب الموظفين صنف التقرير دبي كتاسع أعلى مدينة في العالم من حيث الرواتب، حيث يبلغ متوسط راتب الموظف في دبي 3477 ألف دولار (12660 درهم) شهرياً.

كما احتلت دبي المركز التاسع عالمياً أيضاً في معيار الدخل المتاح للإنفاق، حيث أوضح التقرير أن الأسرة المكونة من زوج وزوجة في دبي تستطيع توفير 2554 دولاراً شهرياً كفائض من دخلها بعد سداد التزاماتها.

وبدت دبي أرخص في أسعار الكثير من سلعها وخدماتها بالمقارنة مع باقي مدن التقرير. فعلى سبيل المثال، احتلت دبي المركز 37 في أسعار شراء السيارات الجديدة ذات الأحجام المتوسطة. وهو نفس المركز الذي احتلته في متوسط أسعار الرحلات على متن سيارات الأجرة.

ووصف تقرير آخر لموقع «نيكست بيغ فيوتشر» الشبكي دبي بأنها منصة لاختبار الطريق نحو المستقبل، وأنها تمضي على هذا الطريق بثقة، وبأنها نقطة التقاطع بين السياحة والترفيه، وبين الكيانات الحكومية القوية وشركات الأعمال.

وذكر التقرير أن دبي تمثل قصة هائلة، فلديها أول مبنى مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولديها خطة طموحة تهدف لبناء 25% من مبانيها على هذا النحو بحلول 2030.

وأضاف التقرير أن دبي تطمح أيضاً لإجراء كافة معاملاتها الحكومية باستخدام تقنية البلوك تشين بحلول عام 2020. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن دبي تنوي افتتاح متحف المستقبل بنهاية عام 2019.