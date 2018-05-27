بارك حياة أبوظبي يدخل غينيس بأكبر عرض للمراوح

دخل فندق وفيلات بارك حياة أبوظبي في جزيرة السعديات موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وذلك بفضل أكبر عرض للألعاب على شكل مراوح في العالم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء التي نشرت الخبر أمس على موقعها الشبكي أن إدارة الفندق أقامت هذا العرض خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى فبراير 2018 داخل حديقة في قلب حرم الفندق سمّتها حديقة الأمنيات.

وكانت إدارة الفندق توجه الدعوة لكل نزيل زائر وموظف لدخول الحديقة الأمنيات وكتابة أمنيات خاصة أو عامة على مروحة من المراوح داخل الحديقة. وهدفت إدارة الفندق من وراء ذلك إلهام النزلاء والعاملين السعادة والإيجابية. كما سمحت إدارة الفندق لبعض النزلاء السابقين غير الموجودين في أبوظبي بإرسال أمنياتهم عبر البريد الإلكتروني، ثم قامت الإدارة بتدوينها على المراوح.

وذكرت إدارة الفندق أن فترة إقامة العرض تزامنت مع احتفال الدولة بعام زايد، الذي يتزامن مع مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، في بادرة من الإدارة للاحتفاء بالإنجازات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات، وإبداءً منها لأطيب الأمنيات للدولة وقيادتها الرشيدة.