دبي التاسعة عالمياً على قائمة الموظفين الأعلى راتباً

احتلت دبي المركز التاسع عالمياً على قائمة المدن التي يتقاضى فيها الموظفون أعلى الرواتب على مستوى العالم، وقد وردت القائمة ضمن مجموعة من القوائم الأخرى في التقرير الذي أصدره أخيراً بنك «دويتشه بنك» الألماني بعنوان «خرائط الأسعار العالمية»، وهو تقرير سنوي يصدره البنك في شهر مايو من كل عام، ويتناول فيه كلفة السلع والخدمات، بالإضافة إلى كلفة المعيشة، ومتوسط أجور الموظفين في أكبر 28 مدينة بالعالم.

وتعد دبي المدينة العربية الوحيدة التي ظهرت على القائمة هذا العام، وتفوقت على مدن عالمية كبرى مثل باريس، لندن، برلين، فرانكفورت، فيينا تورنتو، طوكيو وهونغ كونغ، حيث يتقاضى الموظفون في دبي رواتب أعلى من نظرائهم في المدن المذكورة، بمتوسط راتب يبلغ 3.477 آلاف دولار شهرياً.