ريم بن كرم: 21 ألف سيدة أعمال في الإمارات

أكدت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في الشارقة، أن المرأة الإماراتية باتت تشغل 66% من الوظائف في القطاع العام، وهي الأعلى في العالم، فيما تبلغ مشاركة المرأة في القطاع الخاص حوالي 9%، كما توجد 21 ألف سيدة أعمال في الإمارات، داعية إلى ضرورة توسيع أفق العمل المشترك ومواصلة الجهد الذي يسهم في تسليط الضوء على إنجازات السيدات الرائدات من دول المنطقة والشرق الأوسط، والعالم أجمع، لافتة إلى أن المؤسسة تعتزم مواصلة جهودها وسعيها الحثيث لتمكين الفتيات والسيدات، من خلال عملها الممنهج الذي تتضافر فيه كل الجهود، من أجل تعزيز قدراتهن ومهاراتهن ليتسنى لهن إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، حيث تتبنى المؤسسة خططاً استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى توفير بيئة داعمة للنساء وتسهيل وصولهن إلى الخدمات والمعارف والموارد والأنظمة المساندة، اعتماداً على شبكة تنموية متكاملة.

جاء ذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي، الذي نظمته المؤسسة مساء أمس في مجلس كهرمان الرمضاني بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وجاء تحت شعار (كفيتوا ووفيتوا)، بحضور ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة بالوكالة، إلى جانب نخبة من رائدات ورواد الأعمال والسيدات اللائي تبادلن تجاربهن المختلفة في مجال الأعمال، وقيادة المشاريع الخاصة، وعرضن رؤيتهن لأهمية العطاء والعزيمة في النهوض بالفرد والمجتمع، والأثر الذي يحققه تشجيع النساء على خوض تجارب اقتصادية ناجحة تسهم بشكل فاعل في تنمية مجتمعاتهن.

ركيزة

وقالت بن كرم: في «عام زايد» نجدد العهد بالقيم التي أرساها فينا الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فمنه تعلمنا أن النهوض بالمرأة ودورها ركيزة أساسية في تحقيق نهضة الدولة، وتعزيز مشروعها الحضاري، حيث تربينا على مقولته: (لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها، يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن).

واقع

وأكدت أن الجهود الكبيرة التي بذلها شركاء نماء أثمرت عن تحقيق الكثير من المنجزات على واقع المرأة الإماراتية، في مختلف المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والإبداعية، وسواها، لافتة إلى أن هناك الكثير من النساء في الوطن العربي والعالم أجمع لا زلن في حاجة إلى من يساندهن ويقف إلى جانبهن ليحققن حضورهن ويؤكدن أدوارهن في مسيرة النهوض بالإنسانية.

إنجازات

وخلال اللقاء تم عرض فيلم قصير حول أبرز الإنجازات التي حققتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة خلال الفترة الماضية، من بينها تنظيم الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، في ديسمبر الماضي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب مشاركتها الناجحة في الدورة الـ37 من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» في دبي.

تكريم

كرمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة المعنية بتفعيل دور المرأة والارتقاء به في القطاعات الاقتصادية والمهنية والاجتماعية عضواتها وموظفاتها وشركائها المتميزين، الذين أسهموا خلال الفترة الماضية في تحقيق رؤيتها بتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الحياة العامة، كما تباحث الحضور حول مكانة المرأة الإماراتية في الحياة العامة.