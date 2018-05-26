أكثر 5 مناطق جذباً للمستثمرين في سوق العقارات الجاهزة بدبي

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شهدت الفترة الممتدة الماضية تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في العقارات الجاهزة، وجاءت بالمرتبة الأولى منطقة مرسى دبي التي تعد من أشهر مناطق الإمارة بين أوساط المستثمرين الدوليين، بسبب موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وحزمة الخدمات والمرافق التي تتمتع بها، فضلاً عن جودة العقارات فيها، وبلوغ أسعارها مستويات تصحيح شجعت المزيد من المستثمرين على الاستثمار فيها.

مرسى دبي

596 شقة سكنية

997 مليون درهم

الحبية الرابعة

468 شقة سكنية

355 مليون درهم

ورسان الأولى

405 شقق سكنية

160 مليون درهم

الثنية الخامسة

240 شقة سكنية

286 مليون درهم

منطقة برج خليفة

230 شقة سكنية

485 مليون درهم