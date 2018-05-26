أكثر 5 مناطق جذباً للمستثمرين في سوق العقارات الجاهزة بدبي

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شهدت الفترة الممتدة الماضية تزايد إقبال المستثمرين على الاستثمار في العقارات الجاهزة، وجاءت بالمرتبة الأولى منطقة مرسى دبي التي تعد من أشهر مناطق الإمارة بين أوساط المستثمرين الدوليين، بسبب موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وحزمة الخدمات والمرافق التي تتمتع بها، فضلاً عن جودة العقارات فيها، وبلوغ أسعارها مستويات تصحيح شجعت المزيد من المستثمرين على الاستثمار فيها.
مرسى دبي
596 شقة سكنية
997 مليون درهم
الحبية الرابعة
468 شقة سكنية
355 مليون درهم
ورسان الأولى
405 شقق سكنية
160 مليون درهم
الثنية الخامسة
240 شقة سكنية
286 مليون درهم
منطقة برج خليفة
230 شقة سكنية
485 مليون درهم