«ألروزا» تطرح ألماسات ضخمة للبيع في دبي

أعلنت مجموعة «ألروزا» الروسية أمس على موقعها الشبكي أنها ستعقد مزاداً في دبي خلال الفترة من غد وحتى 14 يونيو المقبل لبيع عدد من الألماسات الخام ذات الأوزان الخاصة (أي التي يفوق وزن الألماسة الواحدة منها 10.8 قيراط).

وذكرت «ألروزا»، والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في التنقيب عن الألماس حول العالم، أن عدد الألماسات التي ستطرحها للبيع في هذا المزاد يبلغ 115 ألماسة، ويبلغ إجمالي أوزانها 1725 قيراطاً.

وأوضحت «ألروزا» أنها قد وجهت الدعوة إلى 66 شركة من الهند، بلجيكا، روسيا، الولايات المتحدة والإمارات للمشاركة في المزاد. وأضافت «ألروزا» أنه سيجري تجميع كافة نتائج المزاد والإعلان عنها في يوم 18 يونيو 2018.

وقال «إيفجيني أجوريف»، عضو اللجنة التنفيذية ومدير «ذي يونايتد سيلينغ أورجانيزيشين»، وهي الوحدة المختصة بالفرز والتقييم المبدئي للألماسات والإعداد لبيعها في ألروزا: «تعد دبي في الوقت الراهن واحدة من المراكز العالمية الرئيسية لتجارة الألماس وتستقطب المشاركين في سوق الألماس من كافة أنحاء العالم».

يذكر أن دبي وألروزا ترتبطان بشراكة طويلة الأمد. ففي عام 2014، أبرمت المجموعة مذكرة تفاهم مع بورصة دبي للماس للتعاون بشأن نظام عملية كيمبرلي.