«المعهد المصرفي» يفتح باب التسجيل للجنسيات كافة

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية «EIBFS» عن فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين في الدراسة من كافة الجنسيات، بأولوية القبول لمواطني دولة الإمارات في البرامج الأكاديمية المتوفرة فيه للسنة الدراسية 2018/‏2019.

و قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، سيتمكن الطلاب من كافة الجنسيات المهتمون والذين يتطلعون إلى العمل والانطلاق في عالم القطاع المالي من الالتحاق والتسجيل بالمعهد، والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسات رائدة عالمياً عقدنا معهم شراكات مؤخرا كمؤسسة يوروموني وكي بي ام جي، مشيراً إلى أن المعهد يمضي قدماً نحو العمل على توفير بيئة تعليمية عالمية لكافة الطلاب، علاوة على التطوير المستمر من حيث المنهج الدراسي والمقررات والمدة الدراسية بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وبدورها أعلنت نوره عباس، مدير إدارة التدريب، أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أتاح لكافة الطلاب من جميع الجنسيات الاستفادة من برنامج جامعة بانجور البريطانية وهي ضمن أفضل 25 جامعة عالمياً لإنهاء سنتهم الدراسية الأخيرة في بريطانيا والحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة بانجور ببريطانيا.

جمال الجسمي: توفير بيئة تعليمية بمعايير عالمية

برامج

وتتوفر لدى معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية برامج أكاديمية عالية المستوى لمساعدة الطلبة الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في القطاع المالي. وهذه البرامج هي: بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية، بكالوريوس في العلوم المصرفية والمالية تخصص المحاسبة، الدبلوم المصرفي الإسلامي، الدبلوم المصرفي. معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعترف بها من معاهد ومؤسسات مالية رائدة في الإمارات وحول العالم، علماً أن برامج المعهد معتمدة من قبل وزارة التعليم ومعترف بها من معاهد ومؤسسات مالية رائدة داخل الدولة وخارجها، كما سيحصل الطلبة الجدد على عدة امتيازات عند التسجيل بالمعهد، أبرزها خصم أكثر من 10% على برنامج البكالوريوس والدبلوم المصرفي، بالإضافة لإمكانية المشاركة المجانية في كافة ورش العمل بالمعهد والاستفادة من برامج التعليم الإلكتروني.

تسجيل

ويمكن لكافة الراغبين بالدراسة التوجه لمقر المعهد بالشارقة أو فرعه في أبوظبي. كما وأن التسجيل بفرع المعهد في مدينة دبي الأكاديمية يكون عن طريق مقر المعهد بالشارقة حيث يتم استلام طلبات الالتحاق والتسجيل، وذلك بناء على رغبتهم في المقر الدراسي الذي يفضلونه. كما يمكن التسجيل من خلال موقع المعهد على شبكه الانترنت www.EIBFS.ae الذي يوفر نموذج التسجيل. وما على الراغبين بالالتحاق بأحد البرامج التعليمية إلا تعبئة النموذج وإرساله إلكترونياً. أو الاتصال على 600566664

وتعطي الأولوية للقبول بالمعهد لمواطني دوله الإمارات. ويتيح المعهد للطالب حرية الاختيار لوقت الدراسة المناسب معه خلال الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة 9:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 2:00 ظهراً أو الدراسة خلال الفترة المسائية التي تبدأ من الساعة 9:30 وحتى 12:00 مساءً.

شروط القبول

ويمكن للطلبة الالتحاق بالبرامج المذكورة في جميع فروع المعهد. ويجب على الطلبة إحراز الدرجات المطلوبة في اختبارات كفاءة اللغة الإنجليزية، مثل اختبار التوفل أو الآيلتس، وذلك تماشياً مع متطلبات الالتحاق الخاصة بكل اختصاص أكاديمي. كما يتعين على المتقدمين إبراز شهادات الثانوية العامة والدرجات الدراسية المفصلة للمرحلة الثانوية. وفي حال عدم تمكّن الطلبة من إحراز نتائج اختبار الآيلتس المطلوبة، يمكنهم الالتحاق بشكل شرطي من خلال إجراء اختبار تقييم اللغة الإنجليزية والنجاح في المقابلة الشفهية. كما يحق لموظفي البنوك المهتمين بالالتحاق ببرنامج أكاديمي أو برنامج تدريبي الحصول على تخفيضات خاصة.

لغة

يوفر المعهد برامج في اللغة الانجليزية لتمكين الطلبة من اجتياز درجة اللغة المطلوبة، وفقاً لمتطلبات وزارة التعليم. وحول شروط القبول الاخرى في برنامج الدبلوم المصرفي والدبلوم المصرفي الإسلامي الحصول على شهادة الثانوية العامة بحد أدني 60% وحصوله على شهادة تويفل 500 درجة كحد أدنى، أو امتحان ايلس IELTS درجة 5 بحد أدنى، بالإضافة إلى إجراء مقابلة شخصية في المعهد.