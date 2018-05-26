حامد بن زايد: الإمارات تتبع سياسات متقدمة ومنفتحة

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 الذي يقام بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية تحت شعار «بناء اقتصاد الثقة».

وأكد سموه أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي سواء على صعيد الهيئات الحكومية أو المؤسسات الخاصة ينطلق من إيمانها بأن المشاركة والتعاون مع مختلف الجهات والمساهمة بالأفكار والجهود يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتبع سياسات متقدمة في البيئة المنفتحة والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة في ظل جو من التعايش والتسامح الذي يجمع العشرات من مختلف الجنسيات والثقافات التي تعيش على أرض الإمارات التي اكتسبت المكانة والسمعة على المستويين الإقليمي والعالمي في تحفيز الأعمال.

وشهد سموه الجلسة الرئيسية التي تحدث فيها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومستشاري الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

لقاءات

والتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان خلال حضوره المنتدى عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والمديرين التنفيذيين لعدد من المنظمات والهيئات الدولية والشركات العالمية الكبرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، حيث تبادل الحديث معهم حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتنمية وتنويع القطاعات الاقتصادية بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي.

وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بالمحاور الرئيسية التي يتناولها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 ودوره في وضع أرضية مشتركة لتبادل المعلومات والخبرات وطرح الأفكار والحلول لكل التحديات واستشراف مستقبل الاقتصاد كعامل مشترك يجمع كل الدول، يسهم فيه الجميع لضمان استقرار ونمو الاقتصاد العالمي من خلال احترام المصالح المتبادلة ومواصلة تعزيز الثقة وبناء علاقات التعاون المثمرة وتبادل التجارب والخبرات المختلفة في التنمية الاقتصادية.

محاور

ويتناول المنتدى 4 محاور أساسية أولها «الاقتصاد العالمي في عصر التغيرات» لجميع صعد العلاقات الاقتصادية في العالم المتغير، بدءاً من مسائل الديموغرافيا وحل مشكلات التفاوت الاجتماعي وصولاً إلى نمو قطاع الطاقة واستخدام التكنولوجيات الجديدة في القطاع الزراعي.

وفي المحور الثاني «روسيا.. استخدام إمكانيات النمو» يناقش المشاركون التحديات الرئيسة التي يواجهها اقتصاد روسيا وقدرة الصناعات الإبداعية فيها على التصدير وسبل الوصول إلى المراكز القيادية في مجالي التكنولوجيا والطاقة.

والمحور الثالث «تكنولوجيا من أجل القيادة» والمحور الرابع «رأس المال البشري في الاقتصاد الرقمي»، حيث سيركز على مسائل تغيرات سوق العمل العالمية ودور التعليم في الاقتصاد الرقمي والقدرة التنافسية في ظروف اقتصاد المعرفة.

منصة

تضمن المنتدى منصة جديدة للشباب حول الاستثمار الاقتصادي لرجال الأعمال الشباب وتفعيل دورهم في دوائر الأعمال الدولية. كما عقد على هامش المنتدى المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين ومنتدى للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة ودورة جديدة لمنتدى القطب الشمالي الدولي «منطقة القطب الشمالي».