55.2 مليار درهم أصول المركزي من الأوراق المالية الأجنبية

بلغت أصول المصرف المركزي من الأوراق المالية الأجنبية التي يمتلكها والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنهاية أبريل الماضي 55.2 مليار درهم. وأكدت بيانات أصدرها المصرف المركزي أمس، استقرار الأصول من الأوراق المالية الأجنبية والمحتفظ بها عند ذات المستوى الذي سجلته في نهاية شهر مارس السابق.

وأشارت البيانات إلى أن أرصدة «المركزي» والودائع لدى البنوك بالخارج بنهاية الشهر الماضي بلغت 255.5 مليار درهم، مقارنةً مع 271.2 ملياراً بنهاية الربع الأول من العام الجاري بتراجع قدره 15.7 مليار درهم.

وأوضحت أن الأصول من العملات الأجنبية بلغت 326.4 مليار درهم. وكشفت البيانات عن ارتفاع النقد المتداول بالأسواق خارج البنوك إلى 70.7 مليار درهم بنهاية أبريل، مقابل 69.9 ملياراً نهاية مارس بزيادة شهرية قدرها 800 مليون درهم. وأظهرت البيانات أن النقد المتوافر داخل البنوك انخفض إلى 13.6 مليار درهم نهاية أبريل، مقابل 14.8 ملياراً نهاية مارس، بتراجع شهري قدره 1.2 مليار درهم.

وأوضحت أن الودائع الحكومية شهدت تراجعاً بقيمة 12 مليار درهم، حيث بلغ رصيدها التراكمي بنهاية أبريل 220.9 مليار درهم، وبلغت القاعدة النقدية بالقطاع المصرفي 345.3 مليار درهم، وتراجع الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع بنهاية أبريل الماضي إلى 118.3 مليار درهم.