19 ملياراً مكاسب الأسهم في أسبوع القرارات و«التنافسية»

ربحت أسواق الأسهم المحلية 19 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي، مع تفاؤل المستثمرين بتصدر الإمارات المركز الأول إقليمياً، والسابع عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، فضلاً عن قرارات حكومية بالسماح للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من شركاتهم.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، توزعت المكاسب بواقع 12.9 مليارا في سوق أبوظبي، و5.75 مليارات في سوق دبي. وصعد مؤشر «دبي» 1.44%، أو ما يعادل 41.84 نقطة، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثاني، بفضل ارتفاعات أسهم «البنوك» و»العقار».

وارتفع مؤشر «أبوظبي» 3.82%، بواقع 169.4 نقطة، ليغلق عند 4601.09 نقطة، مع ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك 6.66%، والطاقة 2.35%، والاستثمار 0.52%، والعقار 0.26%، والصناعة 0.15 %.

وقال رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق حققت أفضل أداء أسبوعي منذ أشهر، نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة والحزمة التحفيزية التي سمحت للأجانب بتملك 100% من الشركات، وتسهم في جذب مزيد من التدفقات الأجنبية، ما سيؤثر في أداء الشركات ونتائجها المالية في الفترة المقبلة.

وتوقع أن تواصل الأسهم مسيرة صعودها، مشيراً إلى أن سوق دبي يستهدف تجاوز مستوى 3 آلاف نقطة في الفترة المقبلة، فيما سيحاول مؤشر أبوظبي تجاوز مستوى المقاومة الأولى عند 4630 نقطة.