«ستار بيزنس سنتر» يطلق مبادرة تأجيل دفع الإيجار حتى 2019 لدعم الشركات الناشئة

أطلق مركز «ستار بيزنس سنتر» مبادرة هي الأولى من نوعها بمناسبة شهر رمضان المبارك، للشركات الناشئة والشركات المتعثرة، بتأجيل دفع الإيجارات المستحقة عليهم حتى عام 2019، حتى يتحسن الوضع المادي لهذه الشركات، متيحاً لهم البدء في تأسيس أعمالهم واستكمال مشروعاتهم، وتعد هذه المبادرة أشبه بحاضنة الأعمال للمستثمرين الجدد تساعدهم في بدء المشاريع وتنميتها وتنويعها والتوسع فيها.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تبذل فيه دبي جهوداً متضافرة لجذب استثمارات جديدة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد 1848 رخصة تجارية جديدة في أبريل 2018، كما شهدت منصة «خريطة الأعمال» الرقمية التابعة لقسم الاقتصاد في دبي 26498 عملية تسجيل وترخيص للأعمال في أبريل 2018، حيث استمر التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية في تعزيز قدرة الإمارة على الحفاظ على الزخم ونمو الأعمال.

من جهته قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمركز ستار بيزنس سنتر، التابع لمجموعة شركات سامانا جروب في دبي: «تلقينا استجابة كبيرة لعرضنا على الإيجارات المؤجلة، وترحيباً من رجال الأعمال الذين يحتاجون السيولة المالية اللازمة للبدء في مشروعاتهم، وقد شجعتنا ردود الأفعال الإيجابية على تمديد العرض لفترة أطول، والتخطيط لإنشاء مركز أعمال جديد عام 2019 في المركز التجاري في دبي».

ويعد مركز ستار بيزنس سنتر مختصاً في التعامل مع الأعمال التجارية في المنطقة الحرة، ومناسباً من حيث التكلفة للشركات الجديدة والشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة، ويعمل المركز على تمكين الشركات من الاستفادة من العديد من الفرص الاستثمارية في دبي، كما يوفر للشركات الناشئة العديد من أنواع المساعدة، مثل المساعدة في استكمال وثائق تأسيس الأعمال المطلوبة، وخدمات السكرتارية، وإعداد تكنولوجيا المعلومات المتطورة والمقاهي.

ويقدم المركز أحدث مساحات العمل في المناطق التجارية المرغوبة في دبي، وخليج الأعمال، وأبراج بحيرة الجميرا، ويقدم المركز حلاً لمشكلات رجال الأعمال التي تأتي مع تأجير المساحات المكتبية التقليدية، أو بناء مكاتبهم الخاصة .