«مبادلة للبترول» تستحوذ على 44% من «غازبروم نفط فوستوك»

أعلنت كلٌ من «مــبادلة للبــترول»، الشــركة الرائدة في مجـال استكــشاف وإنتاج النفط والغــاز، والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، التابع للحكومة الروسية، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «غازبروم»، لتطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا.

وبموجب الشراكة، سوف تستحوذ «مبادلة للبترول» والصندوق الروسي للاستثمار المباشر على حصة إجمالية قدرها 49 % بشركة «غازبروم نفط فوستوك»، وهي الجهة المشغّلة للحقول، بحيث تستحوذ «مبادلة للبترول» على 44 %، فيما سيستحوذ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر على الحصة المتبقية 5 %.

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