قفزة للاستثمارات الأجنبية في أبوظبي

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تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة كبيرة في أبوظبي خلال الفترة المقبلة بعد إقرار مجلس الوزراء قرارات تسمح بالملكية للأجانب بنسب 100%، ما سيرفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وشهدت أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية تزايداً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث تسعى حكومة أبوظبي إلى زيادة الاستثمارات لإنجاز مشاريعها العمرانية والحضارية العملاقة.

100

مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة

11.3 %

إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كونه نسبة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية

10 %

معدل نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة

قطاعات التأمين والعقار والصناعة التحويلية تستحوذ على 61.6 % من رصيد الاستثمارات الأجنبية

8

مناطق استثمارية يسمح فيها للأجنبي التملك في عقاراتها لمدة 99 سنة

النمسا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية تستحوذ على ثلث رصيد الاستثمارات الأجنبية بنسبة 34%.

الصحة والتعليم والفنون وتجارة التجزئة وخدمات الإقامة الأقل جذباً للاستثمارات الأجنبية

العقار حافظ على الترتيب الأول في رصيد الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2012- 2015

إجمالي رصيد الاستثمارات في الحافظة حسب النشاط الاقتصادي

الأنشطة المالية والتأمين 83.7 مليار درهم

الأنشطة العقارية 3.8 مليارات درهم

الصناعات الاستخراجية 79 مليون درهم

الكهرباء والمياه والنفايات 283 مليون درهم

التشييد والبناء صفر