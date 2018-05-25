«طيران الإمارات» الأكثر إبداعاً في الشرق الأوسط

فازت شركة «طيران الإمارات» بلقب «أكثر الشركات إبداعاً» عن منطقة الشرق الأوسط، من مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية للعام الجاري 2018.

وأعلنت «جلوبال فايناس» قائمة بأكثر الشركات إبداعاً في العالم، في إطار جوائزها السنوية السادسة الدورية لتحديد الطرق والتصاميم والأدوات التمويلية الجديدة، التي تبتكرها الشركات للعام الجاري 2018.

وسوف تصدر المجلة تقريراً مفصلاً في وقت لاحق الشهر المقبل. وفاز باللقب عن أفريقيا شركة «أفريكان باركس»، وعن منطقة آسيا الباسيفيكي شركة جراب، وعن منطقة وسط وشرق أوروبا شركة أفاست لبرامج الحاسوب. وفي منطقة أميركا الشمالية، فازت أمازون باللقب، بينما فازت شركة لا ماركس عن منطقة أوروبا الغربية.