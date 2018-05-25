ميامي تحاكي دبي بالمركبات الجوية ذاتية القيادة

كشف المطور العقاري لمشروع برج «باراماونت ميامي وورلد سنتر» في مدينة ميامي الأميركية عن الخطط الحالية لتعزيز المركبات الجوية ذاتية القيادة من خلال إجراء تعديلات على تصميم سطح البرج لاستيعاب منصة تبلغ مساحتها 5000 قدم مربع فوق البرج الجديد بارتفاع 60 طابقاً وسط مدينة ميامي.

وقام دان كودسي الحاصل على درجة الماجستير في التخطيط العمراني والذي لديه خبرة واسعة في الطيران، ببناء أكثر من 6000 وحدة خلال مسيرته المهنية التي تمتد لحوالي 30 عاماً. ويعمل الآن على الارتقاء بتصميم برجه السكني المتطور والمستقبلي لتحويل سطحه إلى منصة عالية من أجل الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، والمعروفة أيضاً باسم طائرات الركاب بدون طيار أو المركبات الجوية ذاتية القيادة.

وبهذا السياق قال دان كودسي: سيشهد مستقبل قطاع النقل تغييرات جذرية خلال السنوات العشر القادمة بفضل استخدام السيارات الطائرة للتخفيف من ازدحام حركة المرور على الأرض والتنقل بشكل أسرع على أساس يومي والمساهمة بالحفاظ على البيئة. وتتميز هذه المركبات بكونها شبيهة بطائرات الهيليكوبتر لكنها أكثر هدوءاً ويتم تشغيلها إلكترونياً وهي صديقة للبيئة. ويتميز برج باراماونت ميامي وورلد سنتر بأحدث وسائل الراحة والميزات ذات التقنية العالية ونحن سعداء للغاية بإطلاق أول منصة خاصة للمركبات الطائرة في ميامي.

وسيتمكن المقيمون في هذا البرج قريباً استخدام ركوب مصعد زجاجي أنيق للصعود إلى السطح الخاص من أجل استخدام هذه المركبات الطائرة حسب الطلب.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أجرت بالشراكة مع شركة «Ehang» الصينية أول تجربة اختبار للمركبات الجوية ذاتية القيادة (AAV) العام الماضي، حيث ستجري عمليات الإطلاق قريباً، حيث أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة أن هذه التجربة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة؛ لتصبح مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم. ومنذ أن أعلنت شركة «UBER Elevate» أنها ستبدأ في اختبار سيارات الأجرة في دالاس فورت وورث ولوس أنجليس ودبي بحلول العام 2020، انطلق سباق عالمي من شركات التكنولوجيا ومصنعي الطائرات والسيارات لتطوير السيارات الطائرة.