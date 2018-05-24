«غرفة دبي» تبحث تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة ماجد الغرير، رئيس المجلس، اجتماعاً أمس بمقر الغرفة لبحث آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية، ومناقشة سبل تعزيز تنافسية القطاع الخاص ومساهمته في مسيرة نمو وتطور اقتصاد دبي.

وناقش المجلس سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، ودعم القطاع الخاص في ضوء مجموعة القرارات النوعية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأبرزها تحفيز النمو الاقتصادي عبر تسهيل ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، والقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بتملك المستثمرين العالميين للشركات بالدولة بنسبة 100%، ومنح تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للمتخصصين.

وأشاد المجلس بالرؤية الحكيمة والسديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي عززت مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال والابتكار والتميز، معتبراً أن الدور الذي تلعبه الحكومة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص أساسي ومحوري في دعم القطاع، وتذليل التحديات التي يواجهها.تثمين

وثمّن الغرير الدعم المستمر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمجتمع الأعمال، وزيارته الأخيرة إلى الغرفة أخيراً، معتبراً أن توجيهات سموه بالإسراع بتطبيق المبادرات التي أطلقتها الغرفة لتحفيز النمو الاقتصادي، يعكس اهتمام القيادة وحرصها الشديد على دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.

وأضاف: لا يخفى على أحد الدور المهم الذي يلعبه المجلس التنفيذي في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التجارة وتوطيد مكانة دبي في عالم المال والأعمال، حيث إن الشراكة التي تربط الغرفة بالمجلس استراتيجية من اجل تحقيق أهداف خطة «دبي 2021» لجعلها واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم، والأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والوجهة المفضلة للاستثمار.

وأكد المجلس الدور الذي تلعبه الغرفة لتحفيز الاقتصاد، خدمةً للأهداف التنموية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، حيث لعبت الغرفة دوراً رئيساً في تحفيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.