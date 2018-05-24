الإمارات تتصدر مؤشر المشاريع الخليجي

تصدرت الإمارات مؤشر المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن من شهر مايو، وفق ما ذكرته مجلة ميد. وأضافت المجلة أن مؤشر المشاريع في الإمارات ارتفع خلال مايو 0.1%، بينما لم تتغير قيمة المؤشر عن 3.85 تريليونات دولار في منطقة الخليج حتى 11 مايو مقارنة بالأسبوع السابق له.

وارتفعت قيمة عقود المشاريع في الإمارات إلى 901181 مليون دولار (331.454 مليار درهم) حتى 11 مايو، مقابل 900701 مليون دولار (331.277 مليار درهم) حتى 4 مايو بارتفاع بنسبة 0.1%. وتراجع مؤشر مشاريع نصف دول الخليج بنسب تتراوح بين 0.1% و0.2%، بينما ارتفع المؤشر في الإمارات والبحرين بنسبة 0.10%. وساهم في ارتفاع مؤشر مشاريع الإمارات مشروع إنشاء محطة حاويات في ميناء خليفة في أبوظبي، بالإضافة إلى عدد آخر من المشاريع الأصغر، برغم انتهاء تنفيذ مشاريع أخرى.