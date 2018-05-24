مطارات دبي تطلق أول حل يرتكز على السحابة لعرض معلومات الرحلات

حققت مؤسسة مطارات دبي وبالتعاون مع سامسونغ للإلكترونيات وايربورت لابس إضافة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة، من خلال إطلاق حل متطور يرتكز على السحابة لعرض معلومات الرحلات، ويترافق مع تكنولوجيا العرض بنظام الرقاقة الإلكترونية، وذلك في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال. وتم أيضاً في إطار هذا المشروع استبدال ما مجموعه 2,700 شاشة عرض في مبنى المسافرين رقم 3، وفي الكونكورسات A وB وC.

وتأتي هذه الترقية نتيجة مبادرة اتخذتها مؤسسة مطارات دبي عام 2016 لتبني نظم عرض معلومات الرحلات عوضاً عن النظام المجزأ عبر المنشأة، وتحقيق عمليات تتسم بالمرونة، والجودة البيئية وفعالية التكلفة. وسيكون بمقدور فريق مؤسسة مطارات دبي الآن، ومن خلال ترقية النظام عبر تكنولوجيا سامسونغ للعرض بنظام الرقاقة الإلكترونية، أن يقوم بتشغيل برمجية نظم عرض معلومات الرحلات الجديدة «فيجن اير» التي تعمل بالفعل على خفض كل من البصمة الكهربائية والتكاليف التشغيلية للمطارات.

وقال مايكل ايبتسون، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي لشؤون التكنولوجيا والبنية التحتية، في معرض تعليقه على هذا المشروع: «باعتبارنا المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم والذي يعمل بكامل طاقته الاستيعابية تقريباً، فإننا ندرك أن الطريقة الأكثر فاعلية لاستيعاب النمو دون توسيع البنية التحتية فعلياً تكمن في نشر التكنولوجيا الذكية، وتعزيز العمليات. وتعد المعلومات والاتصالات عناصر مهمة في عمليات المطارات، ونحن على يقين بأن نظام العرض الجديد هذا سيقطع شوطاً طويلاً في مساعدتنا على تقديم تجربة سلسة على الدوام لملايين المسافرين الذين يمرون عبر مطاراتنا كل عام.»

وقال سوغ جي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العرض البصري في شركة سامسونغ للإلكترونيات: «من خلال تقديم منصة واحدة مخصصة لإدارة المحتوى المرتكز على الحوسبة السحابية، يعزز حل نظم عرض معلومات الرحلات، نوعية الخدمات التي يوفرها مطار دبي للعملاء، من خلال توفير المعلومات بكفاءة وفي الوقت المناسب، علاوة على توفير المعلومات بشكل يتسم بتأثير بصري».

وقال بوغدان ستانيسكو، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة (ايربورت لابس): «عندما بنينا فيجن اير، فقد رأينا ذلك بمثابة لبنة رئيسية لتجربة السفر للجيل القادم، ولذلك نحن متحمسون حقاً للعمل مع مؤسسة تفكر في المستقبل مثل مؤسسة مطارات دبي، وذلك للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية. ونحن على يقين من أن نظامنا المقترن بنظام الرقاقة الإلكترونية من سامسونج سيسهم بشكل كبير في الكفاءة التشغيلية للمطار، في حين يضمن للمسافرين في الوقت نفسه تحقيق تجربة سلسة وممتعة على الدوام.»