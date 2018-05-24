افتتاح منتجع جميرا في جزيرة السعديات 11 نوفمبر

يبدأ «منتجع جميرا في جزيرة السعديات» باستقبال زواره اعتباراً من 11 نوفمبر 2018، ليقدم بذلك نفحة جديدة من الرفاهية والفخامة إلى شواطئ أبوظبي.

وبفضل موقعه المتميز على الجزيرة الساحرة، يوفر «منتجع جميرا في جزيرة السعديات» تجربة إقامة رائعة تمتزج فيها الثقافة والفنون العالمية مع مناظر طبيعة خلابة من غابات أشجار القرم والسلاحف النادرة والدلافين- الضيوف الأصليين في جزيرة السعديات. وتماشياً مع موقعه، سيلتزم المنتجع الذي يضم 293 غرفة، بمبادئ السياحة المستدامة، حيث سيكون خالياً من شلمونات الشرب والقوارير المصنوعة من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد.

وإبان إعلانها عن موعد الافتتاح، قالت ليندا غريفين، مدير عام منتجع جميرا في جزيرة السعديات: «يمثل منتجع «جميرا في جزيرة السعديات» وجهة لا تضاهى بفضل موقعه الفريد على بعد خطوات من أحد أجمل الشواطئ المحمية في الخليج العربي، إذ تم استيحاء كل ركن من أركان المنتجع الساحر وتفاصيل التجربة الفاخرة التي سيوفرها لزواره من الجمالية الأخاذة لموقعه الفريد.

ويمكن للزوار التمتع بمزاولة تمارين اليوغا ساعة شروق الشمس؛ أو اختيار ركن هادئ لمشاهدة غروب الشمس؛ أو الاسترخاء في أحد المسابح المفتوحة الثلاث المطلة على الكثبان الرملية. وخلال موسم تعشيش السلاحف، سيحظى الزوار بفرصة خاصة لمشاهدة سلاحف منقار الصقر عن قرب على الواجهة البحرية الممتدة على طول 9 كيلومترات، ليعيشوا بذلك حياة الجزيرة الحقيقية بأبهى صورها».