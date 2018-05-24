1.4 مليار درهم قيمة تصرفات العقارات بدبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 103 مبايعات بقيمة 600 مليون درهم منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و 92 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 425 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الحبية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 800 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 700 مليون درهم و 46 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 385 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 81 مليون درهم.