«إعمار» تفتتح «سوق الينابيع» في دبي

افتتحت «إعمار» «سوق الينابيع» مع نحو 100 متجر ومطعم ومقهى ومجمع «ريل سينما» المؤلف من 6 صالات عرض في مجمعات «إعمار» السكنية في «روعة الإمارات» بدبي، ويقع المركز الجديد في قلب مجمع «الينابيع» مقدماً خيارات تسوق متكاملة للسكان على مسافة قريبة من منازلهم، بالإضافة إلى باقة متنوعة من المرافق الترفيهية والصحية. ويضم «سوق الينابيع» نحو 100 متجر ومطعم ومقهى، ويجري العمل أيضاً على تطوير مركز ترفيهي عائلي ومجمع «ريل سينما» لدور العرض السينمائي المؤلف من 6 صالات، مما سيتيح للزوار فرصة متابعة أكبر وأحدث الإنتاجات السينمائية في المستقبل القريب.

ويضم «سوق الينابيع» 23 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للتأجير، ويمتد على طابقين يضمان المتاجر والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى مركز اللياقة البدنية و«ريل» سينما في الطابق الأول، علاوةً على عيادة عائلية.

ولضمان توفير أكبر قدر من التسهيلات للزوار، يضم «سوق الينابيع» مواقف مجهزة لاستيعاب أكثر من 650 سيارة، إضافة إلى 95 منصة لركن الدراجات الهوائية. ويمثل «سوق الينابيع» الإضافة الأحدث إلى محفظة مشاريع شركة «إعمار مولز» التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها.