"دبي للخدمات المالية" تحذر من عمليات احتيال جديدة باستخدام وثائق مزورة

حذرت سلطة دبي للخدمات المالية، من عمليات احتيال جديدة ينتحل مرتكبوها هوية رئيس السلطة، ويقومون باستخدام وثائق مزيفة ويدعون أنها صادرة عن السلطة وعن مركز دبي المالي العالمي.

وقالت السلطة في بيان أمس، إن الوثائق المزيفة والتي تحمل اسم وشعار المركز تنتحل صفة ورقم سجل شركة مسجلة في المركز، وهي شركة "فيديليتي إنفستمنتس" المحدودة، وتدعي أنها صادرة عن هذه الشركة.

وأوضحت أن الشركة تعمل في مجال توفير القروض والمعاملات المالية الدولية وتوزيع الصناديق ذات الغرض الاستثماري، مؤكدةً أن هذه الوثائق مزورة، وأن الشركة ليست مسجلة في المركز، ولم تحصل على ترخيص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وأضافت أن عملية الاحتيال تضمنت كذلك إصدار وثائق باسم رئيس سلطة دبي للخدمات المالية وتدعي حصول الشركة نفسها على ترخيص من قبله للعمل في المركز.