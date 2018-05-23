24.5 مليار درهم عقود مشاريع بدبي منذ بداية العام

بلغ حجم عقود مشاريع البناء والإنشاء في دبي منذ بداية العام الجاري حتى الآن 24.49 مليار درهم (6.66 مليارات دولار) بحسب مجلة «ميد»، التي أضافت أن حجم المشاريع الموقع عقودها في دبي أو تحت الإنشاء بلغ خلال الربع الأول من العام 5.224 مليارات دولار (111 مشروعاً بقيمة 19.21 مليار درهم)، بينما بلغ حجم العقود أو المشاريع تحت التنفيذ منذ نهاية الربع الأول حتى الآن 1.437 مليار دولار (43 مشروعا بقيمة 5.28 مليارات درهم).

وأشارت المجلة إلى أن حجم المشاريع في دبي خلال العام الماضي كان أكبر من إجمالي المشاريع في الأسواق العشرة المالية لها في المنطقة، وبلغت قيمتها 22.5 مليار دولار (82.755 مليار درهم). واستحوذت دبي على نسبة 45% من إجمالي قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، وفق بيانات وإحصاءات مجلة ميد.