معالم دبي السياحية تبهر زوارها

ذكر موقع «إي تيربو نيوز» الشبكي الأميركي، أن دبي لا تكاد تتوقف عن إبهار زوارها من كافة أنحاء العالم بمنشآتها ومعالمها السياحية ذات الطراز العالمي وتجاربها السياحية والثقافية المتنوعة.

واستهل الموقع تقريراً نشره أمس، بعنوان «ما الجديد في دبي»، بالحديث عن مشروع «دبي كروز ترمينال» في «دبي هاربر»، الذي تم اعتماده الأسبوع الماضي ليكون مركزاً رئيساً للرحلات السياحية البحرية في دبي.

ثم انتقل التقرير للحديث عن فندق «دبليو دبي» بجزيرة النخلة، والمزمع افتتاحه في يونيو المقبل، والمصمم على شكل حرف «W» باللغة الانجليزية، وهو سبب تسميته بهذا الاسم. وأسهب التقرير في وصف محتويات الفندق الجديد ووسائل الراحة والرفاهية الفخمة التي سيوفرها لنزلائه.

واستعرض التقرير الوجهات السياحية الجديدة التي افتتحت بالفعل في دبي خلال العام الجاري، ومنها فندق «كوين إليزابيث2» العائم الذي جرى افتتاحه أخيراً، بعد أن كان في الأصل الباخرة السياحية الاسكتلندية العريقة العابرة للقارات، والتي كانت تحمل نفس الاسم، ثم جرى تحويلها إلى فندق عائم فخم في دبي.