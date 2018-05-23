دبي أفضل مدينة للتسوق في العالم

وضعت محطة «سي إن إن» مدينة دبي على رأس أفضل 10 مدن للتسوق في العالم، متقدمة على موسكو ونيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ وباريس ولندن وشانغهاي، بينما حلت أبوظبي في المركز الرابع. وقالت المحطة الإخبارية الأميركية عن دبي إنها تضم تمثيلاً عن 62% من علامات تجارة التجزئة العالمية، وتنظر إليها شركات التجزئة العالمية على أنها نقطة الانتشار في المنطقة.

وذكر التقرير أن دبي برزت في السنوات الأخيرة بوصفها مركز تسوق عالمياً جذاباً، وأنها لم تطبق ضريبة القيمة المضافة إلا منذ بداية العام، وبنسبة أقل من أي مدينة في العالم، وبنسبة 5% فقط، كما أن السائحين يمكنهم استرداد ما دفعوه من الضريبة عند مغادرتهم المدينة.

ونقلت «سي إن إن» عن مدير الأبحاث في مجموعة «يورو مونيتور إنترناشيونال»، نيقولا كوستيك، قوله: إن تجار التجزئة من المنطقة والعالم يحبون ويفضلون بباسطة أن يكونوا في دبي، ومن حيث الوجود الدولي فإن المدينة تجمع أكبر تمثيل لأشهر العلامات العالمية. وأضاف أن هناك قائمة انتظار طويلة لشركات عالمية تريد أن تفتح فروعاً بدبي.

وأفاد بأن لدينا عدداً كبيراً من مراكز التسوق سوف تفتح العام الجاري والعام المقبل، والمعروض من العقارات التجارية يحتفظ بقوته. وتشير أرقام مؤسسة «سي بي آر آي» للاستشارات العقارية إلى أن مساحات التجزئة الجديدة في دبي ستصل إلى 1.5 مليون متر مربع في السنوات الثلاث المقبلة، أي توسع بنسبة تصل إلى 50%.