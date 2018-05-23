«غرفة دبي» تبحث التعاون في التقنية مع روسيا وبيلاروسيا

بحثت غرفة تجارة وصناعة دبي آفاق التعاون المشترك وفرص الشراكات الاقتصادية مع مجتمعي الأعمال في روسيا وبيلاروسيا، وخصوصاً في مجال تقنية المعلومات والقطاعات المبتكرة، وذلك خلال بعثة استكشافية للغرفة زارت البلدين مؤخراً.

وعقدت بعثة الغرفة التي ترأسها عمر خان، مدير المكاتب الخارجية عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين وممثلين عن عدد من أبرز الهيئات والمؤسسات والدوائر في روسيا وبيلاروسيا، وأبرزها غرفة تجارة وصناعة موسكو ومركز سكولكوفو الروسي للابتكار ومركز الصادرات الروسية وغرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا ومجمع التكنولوجيا البيلاروسي، في حين شارك الوفد كذلك في فعاليات معرض «سفياز» للتقنية في موسكو الذي يعتبر أكبر معارض تقنية المعلومات في شرق أوروبا.

ولفت عمر خان إلى وجود اهتمام كبير من قبل الشركات الروسية والبيلاروسية بتوسيع صادراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عبر بوابة دبي، مشيراً إلى وجود قواسم مشتركة تجمع مجتمع الأعمال في دبي مع نظيريه في روسيا وبيلاروسيا أبرزها التركيز على رعاية الابتكار والتنوع الاقتصادي والتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي، مشدداً في حديثه على أهمية التواجد في دبي كنقطة انطلاق للشركات الروسية والبيلاروسية لأسواق المنطقة، ومشيراً إلى التزام الغرفة الدائم بتسهيل فرص التعاون والشراكات الاقتصادية.

وأشار سورين فاردانيان، نائب رئيس الشؤون الدولية في غرفة تجارة وصناعة موسكو إلى وجود لجنة متخصصة في الغرفة مختصة بالسوق الإماراتية، وهي على أتم الاستعداد للمساعدة بنسج علاقات تجارية واقتصادية بين الشركات الروسية والإماراتية، لافتاً إلى وجود فرص للتعاون بين الطرفين، وخصوصاً في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والفضاء والطاقة والواقع المدمج والواقع الافتراضي

وبدوره أشاد سيارهي نابيشكا، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا بخطوة غرفة دبي باستكشاف السوق البيلاروسية، وبحث آفاق التعاون في مجال تقنية المعلومات، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر من الرواد عالمياً في حلول البرامج التقنية.

واستعرض كيريل كايم، نائب رئيس أول للابتكار فيومركز سكولكوفو الروسي للابتكار نبذة عن المركز المتخصص بالتقنيات الحديثة، معبراً عن رغبته بالتعاون مع شركاء في المنطقة لتطوير وترويج مشاريعهم الناشئة، مشيراً إلى أن ذلك يوفر فرصة للمشاريع الناشئة في دبي.

مزايا

استعرض وفد الغرفة المزايا التنافسية التي توفرها دبي للشركات الروسية والبيلاروسية الراغبة بالتوسع في أسواق المنطقة وخصوصاً المناطق الحرة، حيث تم تسليط الضوء على واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة لجبل علي كمنطقتين حرتين جاذبتين للشركات الأوروآسيوية.