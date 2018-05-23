«إينوك» تطلق برنامج منح الماجستير في الطاقة للمواطنين

أعلنت مجموعة اينوك عن بدء قبول طلبات التقديم للحصول على شهادة الماجستير من خلال (برنامج اينوك لمنح الماجستير في الطاقة) بالتعاون مع جامعة هيريوت وات في دبي، والذي تقوم المجموعة بموجبه بتغطية كافة الرسوم الدراسية لأربعة مواطنين إماراتيين، اثنان منهم من موظفي المجموعة بالإضافة إلى اثنين من خارج كادر المجموعة.

هذا ويوفّر (برنامج اينوك لمنح الماجستير في الطاقة) للشباب الإماراتي فرصة اكتساب خبرات ومهارات متكاملة تؤهلهم ليكونوا على مستوى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وتمكّنهم من استكشاف آفاق الفرص الجديدة فيه. وسيحظى خريجو البرنامج بفرصة الانضمام إلى مجموعة (اينوك)، مما يتيح لهم فرصة العمل ضمن قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة واكتساب الخبرات حول أسسه الرئيسية مثل كفاءة الطاقة وإدارة الموارد وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «يشهد قطاع الطاقة العالمي في المرحلة الراهنة تنامياً في الطلب على الحلول المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل أكثر استدامة، وهو ما يظهر جلياً في دولة الإمارات. ولطالما التزمت (اينوك) بدعم وتطوير المواهب الوطنية ضمن المجموعة وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى مساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم المهنية من خلال التركيز على توفير فرص التعليم العالي لهم» .

يُذكر أن التقدّم بطلبات المشاركة في البرنامج متاح لموظفي «اينوك»من المواطنين الإماراتيين ممن عملوا في المجموعة لأربع سنوات على الأقل، على أن يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة وبأي من تخصصات الهندسة الكيميائية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البيئية أو هندسة الطاقة أو الاستدامة، بالإضافة إلى المتقدمين من خارج المجموعة ممن هم في عامهم الدراسي الأخير لشهادة البكالوريوس في الهندسة، وبأي من التخصصات المذكورة وآخر موعد للتقدّم هو 30 مايو 2018.

وقال البروفيسور عمار كاكا، رئيس جامعة (هيريوت وات) فرع دبي: «يسرنا التعاون مع (اينوك) في هذه المبادرة البنّاءة والتي تتيح الفرصة لدعم الطلاب الإماراتيين في الحصول على التعليم المتقدّم الذي تقدّمه جامعة هيريوت وات بدبي». وأضاف: «إن تحقيق شراكات فاعلة مع شركات رائدة في القطاع مثل (اينوك) هو أمرٌ جوهري بالنسبة لنا لدعم رؤية الإمارات في الوصول إلى مستقبل مستدام ومزدهر».

وقدّمت (اينوك) العديد من المبادرات البنّاءة لموظفيها، مثل البرامج التدريبية التي تركّز على تطوير الخبرات المهنية على غرار آداب السلوك في مقر العمل والإنتاجية وإدارة الوقت، بالإضافة إلى غيرها من البرامج الأخرى التي تركّز على تعزيز كفاءة الطاقة والتدقيق على كيفية إدارتها. وقالت الشركة إنه يتوجب على الراغبين بالمشاركة زيارة بوابة «اينوك» الخاصة بالمنحة على الرابط: https:/‏/ ‏scholarship.enoc.com

وتعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر الإنترنت.