اهتمام عالمي كبير باستراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، عن تلقيها اهتماماً كبيراً من عدد من الشركاء المحتملين في المشاريع والمبادرات الجديدة ضمن استراتيجيتها للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات التي تم الإعلان عنها أخيراً خلال ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات، الذي استضافته في أبوظبي في 13 مايو الجاري، وتم خلاله استعراض خطط استثمار 165 مليار درهم لتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتحقيق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط تنتجه بما يعود بالنفع والفائدة على كل من دولة الإمارات وأدنوك وشركائها، ويخلق مجموعة من الفرص للشركاء والمستثمرين الحاليين والجدد.

وتعد استراتيجية أدنوك الجديدة للتكرير والبتروكيماويات جزءاً أساسياً من النقلة النوعية التي بدأت العمل على تحقيقها منذ عامين، والتي تركز على تعزيز القيمة من خلال رفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بالأداء، وإعادة هيكلة وتعزيز إدارة محفظة أصول الشركة، وتوسعة نموذج الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة.

توجيهات

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «نحن مستمرون في العمل على تنفيذ توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه في كافة مراحل وجوانب الأعمال.

وسيكون إنشاء منظومة متكاملة للتكرير والبتروكيماويات في الرويس دافعاً قوياً للنمو الذي يعد واحدة من الركائز الأساسية لاستراتيجية أدنوك للنمو الذكي. وندرس حالياً مجموعة من الخيارات، بما في ذلك استقطاب شركاء استراتيجيين يشاركوننا رؤيتنا».

وأضاف: «تعد توسعة وتعزيز الطاقة التكريرية في الرويس، إلى جانب تطوير مجمّعين جديدين للمشتقات البتروكيماوية والصناعات التحويلية، من المبادرات الرئيسة التي تهدف إلى توسعة عمليات أدنوك في مجال التكرير والبتروكيماويات. كما ستسهم هذه المبادرات في دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات، وخلق فرص عمل متخصصة لذوي المهارات العالية، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي».

موارد

من جانبه، أشاد بوب دادلي، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، بنموذج الشراكات الذي تطبقه أدنوك والفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا النموذج قائلاً: «تعتبر أبوظبي من أهم شركائنا الاستراتيجيين ووجهةً ممتازة للاستثمار، حيث تمتلك دولة الإمارات موارد هيدروكربونية غزيرة تقوم بتصديرها، وهي تعمل الآن على تحسين استغلال هذه الموارد لتحقيق قيمة أكبر من كل برميل تنتجه وذلك بتحويله إلى منتجات أخرى وتصديرها.

من جهته، أعرب جون فلينت، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»، عن ثقته بأن برنامج أدنوك الجديد سيحقق آثاراً إيجابية ملموسة لدولة الإمارات، حيث قال: «إن النقلة النوعية التي تنفذها أدنوك تستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين من حول العالم، وتعد دولة الإمارات من الأماكن المميزة للاستثمار في هذا الوقت نظراً لطموحاتها الكبيرة وديناميكيتها وريادتها الواضحة».

وأشاد مارك غاريت، الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، الشريك النمساوي الرئيسي لأدنوك في مشروعها المشترك بروج بالمزايا العديدة للشراكة مع أدنوك قائلاً: «عندما نستثمر، نحرص على ضمان إمداداتٍ ثابتة وآمنة ومستقرة على المدى البعيد من المواد الأولية، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسواق، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وإمكانيات التمويل القوية، وفي أبوظبي وبالتعاون مع أدنوك استطعنا تحقيق كل هذه العوامل الحيوية والضامنة للنجاح».

مزايا

يأتي في صلب هذه الخطط عملية تطوير وتوسع كبيرة لأعمال أدنوك في التكرير والبتروكيماويات والتصنيع، والتي تشمل البناء على نقاط القوة والمزايا التنافسية لمجمع الرويس الصناعي.