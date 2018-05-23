«إمباور» تستعرض أحدث حلول تبريد المناطق في كوبنهاغن

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في الاجتماع السنوي الرابع لشركاء مبادرة تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي سيقام غداً على هامش «أسبوع الطاقة النظيفة» في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ويستمر إلى 25 مايو الجاري. وسيشارك أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» في هذا الاجتماع إلى جانب حلقات نقاشية أخرى.

وتأتي مشاركة «إمباور» في الاجتماع السنوي لشركاء مبادرة «تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة» للمرة الرابعة، ضمن جهودها الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في المدن من خلال تعزيز كفاءة قطاع تبريد المناطق، حيث تعتبر «إمباور» من الشركاء الداعمين للمبادرة التي تهدف إلى زيادة استخدام نظم تبريد المناطق في البلدان المعنية بجميع أنحاء العالم، وذلك من أجل زيادة كفاءة استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة وتعزيز الاقتصادات المحلية والإقليمية وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية لنظم تبريد المناطق.

وسيشارك أحمد بن شعفار بصفته رئيساً تنفيذياً لـ«إمباور»، ومستشاراً دولياً لتطبيق تبريد المناطق في العالم، بكلمة سيتناول فيها دور الاتصال والتواصل في صناعة تبريد المناطق وأفضل الممارسات التي تبنتها دولة الإمارات في صناعة تبريد المناطق. وتم إطلاق مبادرة «تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة» بهدف توسيع نطاق كفاءة استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم، والبحث في دور نظم تبريد المناطق في ترسيخ كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. ويعد تبريد المناطق واحداً من مسرعات كفاءة الطاقة الستة ضمن إطار «مبادرة الطاقة المستدامة للجميع» (SEforALL) التابعة للأمم المتحدة.

وقال أحمد بن شعفار: «يعتبر الاجتماع السنوي الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمثابة منصة ريادية نستعرض من خلالها أحدث التقنيات التي تم تبنيها من قبل المدن في مجال حلول تبريد المناطق، إذ يعتبر هذا الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات والوقوف على أبرز التحديات والعمل نحو إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لدعم أهداف التنمية المستدامة».

كما سيشارك بن شعفار في اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة، التي ستركز على استعراض النتائج التي توصلت لها المبادرة في اجتماع العام الماضي، ومتابعة سير تنفيذ التوصيات، كما سيتم التطرق إلى ردود الفعل المباشر من قبل الدول والمدن المشاركة في المبادرة وأبرز التحديات والدروس المستفادة، كما سيتم استعراض خطط عمل العام المقبل من المبادرة.