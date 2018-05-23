«أراضي دبي» تفوز بجائزة أفكار عربية عن فئة التقنيات

فازت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجائزة أفكار عربية 2018 التابعة إلى مجموعة دبي للجودة والتي تعتبر رافعة أساسية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في إطلاق الأفكار المؤسسية.

ونجحت الدائرة في الاستحواذ على هذه الجائزة بعد أن احتلت المركز الأول عن فئة التقنيات تقديراً لمبادرتها «البلوك تشين العقاري» التي سجلت معها سبقاً متميزاً.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة التي تمثل اعترافاً بجهودنا المتواصلة لتوفير أفضل تقنيات العصر من أجل دعم تميز قطاعنا العقاري وخدمة جميع الأطراف فيه».

وأوضح أن تطبيق نظرية تقنية «البلوك تشين» العقاري تأتي في إطار مساعينا لتشكيل خريطة طريق تساعدنا في الوصول إلى آفاق جديدة ومستويات متفوقة من الإبداع، معبراً عن ثقته في أن مثل هذه المبادرات ستصل بالدائرة إلى مستوى عالٍ نحو تحقيق الريادة والتحول إلى مؤسسة سباقة ومبتكرة، وستستفيد الأطراف كافة في الحصول على خدمات فاعلة وسريعة ومتطورة.

وتعتبر «البلوك تشين العقاري» إحدى المبادرات الاستراتيجية للدائرة لتحقيق تطوير شامل لمنظومة خدمات الدائرة البالغ عددها 26 خدمة رئيسية لتعزيز مستوى الريادة العالمية ورفع كفاءة العمل الحكومي.