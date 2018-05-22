«دو» تعلن جهوزيتها لإطلاق شبكة الجيل الخامس

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن جهوزيتها التامة واكتمال عملية تطوير وتحديث شبكتها لإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس تجارياً خلال العام 2018، وذلك قبل الإطلاق التجاري المتوقع لأجهزة المستخدمين المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس و3GPP، عالمياً، في عام 2019.

وكجزء من استعداداتها لإطلاق تقنية الجيل الخامس، نجحت دو مؤخراً في تدشين أول مواقع تقنية الجيل الخامس، محققة معدل سرعة تنزيل بلغ 1.5 غيغابت في الثانية.

وتم استعراض هذا النجاح المميز مؤخراً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة دبي للإعلام. وتُجري الشركة حالياً لمساتها الأخيرة لنشر تقنية الجيل الخامس في عدد من المجمعات الكبرى والمناطق مثل إكسبو 2020 ومنطقة برج خليفة وجزيرة ياس بأبوظبي وغيرها.

أجهزة

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: من المتوقع أن تتوفر أجهزة المستخدمين المتوافقة مع تقنية الجيل الخامس تجارياً في العام 2019 نظراً لكون المعايير والتقنيات اللازمة لهذه التقنية لا تزال في مرحلة الإعداد، حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة لمصادقتها.

وبصفتنا شركة رائدة تعتمد على الابتكار والشفافية في جميع عملياتها، يسعدنا الإعلان عن جهوزيتنا التامة لاستقبال هذه التقنية بانتظار إطلاقها بشكل رسمي في العام القادم.

سيساهم إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس في دولة الإمارات بإحداث تغييرات إيجابية عديدة فيما يتعلق بكيفية استخدام السكان لمختلف أجهزتهم المتصلة. إضافة إلى ذلك، ستساهم هذه التقنية بتوفير فوائد متعددة لكافة قطاعات الأعمال فضلاً عن تعزيز تقنيات وخدمات إنترنت الأشياء عبر المنطقة. وسيتيح لنا ذلك تطوير حالات استخدام جديدة للعديد من التقنيات بما في ذلك الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تطبيقات المدينة الذكية والجراحة عن بعد وغير ذلك الكثير.

وأضاف البلوشي: «وتقوم رؤيتنا على فتح آفاق جديدة من الإمكانات اللامتناهية لجيل جديد من الخدمات والتطبيقات التي ستغير ملامح عصرنا الحالي، ونحن ملتزمون بالعمل مع مجموعة من أفضل الشركاء لإطلاق تقنية الجيل الخامس هذا العام».

وستكون تقنيتا الواقع الافتراضي والواقع المعزز اثنتين من التطبيقات الرئيسية في عصر الجيل الخامس. وعلى الصعيد العالمي، تعد هاتان التقنيتان بإمكانات نمو ضخمة مع توقعات بارتفاع القيمة السوقية لها إلى نحو 110 مليارات دولار بحلول عام 2025. وستساهم تكنولوجيا الجيل الخامس بتمكين نقل البيانات بسرعة فائقة مع انخفاض معدل الكمون في عمليات الاتصال فضلاً عن تعزيز عمليات اتصال آلة إلى آلة عبر كافة أنحاء دولة الإمارات.

*مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، هو عبارة عن تعاون بين جمعيات متخصصة بوضع المعايير الخاصة بتقنيات الاتصال والمعروفة بالشركاء التنظيميين. وتشمل عمليات المصادقة التي يقدمها مشروع شراكة الجيل الثالث شبكات النفاذ الراديوي وخصائص الأنظمة والخدمات والشبكات الأساسية والأجهزة المتوافقة مع التقنيات.

عروض

من جهة أخرى، أطلقت دو عروضاً حصرية ومميزة لكافة شرائح عملائها بدولة الإمارات بهدف تعزيز تواصلهم ومنحهم تجارب ترفيهية لا تنسى.

ويمكن لعملاء خدمات الاتصال المنزلي وعملاء الدفع الآجل والمسبق الاستفادة من العروض الجديدة خلال أيام الشهر الفضيل.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يعتبر شهر رمضان المبارك مناسبة سنوية خاصة تجمع أفراد العائلة لقضاء لحظات مميزة وتحفز فينا قيم الخير والعطاء. ونسعى في دو إلى مواصلة التزامنا والوفاء بوعد علامتنا التجارية الذي قطعناه لعملائنا بتوفير خدمات اتصال ذات قيمة مضافة بكل شفافية تعزز أسلوب حياتهم.

وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز تواصل عملائنا بما ينسجم مع روح الشهر الفضيل، يسعدنا أن نعلن اليوم عن مجموعة من العروض الحصرية والمميزة التي بلا شك ستناسب العائلة ككل وتلبي الاحتياجات الشخصية للأفراد. ونهدف خلال أيام وليالي رمضان هذا العام إلى جعل وقت العائلة أكثر معنىً ومتعةً عبر عروضنا المتنوعة.

محتوى

وسيستمتع عملاء دو خلال شهر رمضان بالعديد من الخدمات المميزة ذات القيمة المضافة، بما في ذلك الاستمتاع بمحتوى فيديو مميز عبر منصة عالم دو يشمل وصول غير محدود إلى عروض الدراما العربية والأفلام العربية وأفلام بوليوود والفيديوهات الموسيقية مقابل درهمين فقط يومياً من خلال myworld.du.ae، وذلك عبر إرسال 3 إلى الرقم 7788.

ويمكن للعملاء أيضاً الاشتراك في باقة المحتوى الإسلامي MyWorld Islamic Pack لمتابعة العروض التلفزيونية الإسلامية وتلاوة للقرآن الكريم والأحاديث الشريفة، إضافة إلى تغطية بتقنية 360 درجة للحرم المكي مقابل درهمين فقط يوماً.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء الاشتراك بنغمات الرنين الإسلامية التي تشمل مجموعة متنوعة من الأدعية والأذان، فضلاً عن باقة عائلة أنغامي Anghami Family Pack للوصول إلى المحتوى الإسلامي من خلال تطبيق أنغامي، إضافة إلى معرفة أوقات الصلاة عبر الرسائل النصية.

وتماشياً مع روح العطاء، يمكن لعملاء الشركة الذي يدفعون فواتيرهم عبر خدمة «حسابي» أو «خدمة الدفع السريع» أو «تطبيق دو» في الفترة بين 15 مايو و14 يونيو أن يحصلوا على فرصة استرداد قيمة فاتورتهم الشهرية.