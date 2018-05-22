رأس الخيمة تطلق مبادرة رخصة الأعمال الإلكترونية

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة رخصة الأعمال الإلكترونية، في إطار دعم ثقافة العمل الحر الموجه للمواطنين وتشجيعهم على العمل انطلاقاً من المنزل، ضمن مبادرة «رخصة الغد» التي أطلقت عام 2009، إضافة لمجموعة من التغييرات والتحسينات على هذه المبادرة لجعلها أكثر ملاءمة لطبيعة ما شهده العقد الأخير من تطورات وتغييرات اقتصادية وتقنية.

فرصة

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام للدائرة: إن التحسينات التي أجريت على رخصة الغد هدفت بشكل رئيسي إلى مواكبة الاتجاه العالمي لدعم العمل من خلال المنزل، ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب من الجنسين في كافة القطاعات الاقتصادية لتلك الأنشطة التي تعتمد على الخبرة المهنية والعمل الفكري والفردي، وإعطاء فرصة للمواطنين لدخول مجال العمل التجاري، وعبر عن أمله في أن تسهم هذه التحسينات في الحد من ممارسة البعض أي نشاط من دون ترخيص تجاري، وتقليل المصروفات على صاحب الترخيص كون الرخصة لا تحتاج إلى محل خاص لمزاولة النشاط بل يتم مزاولته في المنزل.

وأكد محمد المحمود نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة قائد فريق تعزيز بيئة الأعمال، أن التغييرات التي أجريت على «رخصة الغد» تضمنت إطلاق رخصة الأعمال الإلكترونية إضافة لمجموعة كبيرة من الأنشطة التي تسمح للمواطنين بالعمل فيها انطلاقاً من المنزل فضلاً عن تلك المعتمدة حالياً، وتضم الأنشطة الجديدة التي سمح بها: أنشطة الاستشارات والإدارة وتنظيم الفعاليات، وخدمات الإشراف الإداري للعقارات، وخدمات تثمين العقارات، وتخليص ومتابعة المعاملات، وخدمات الطباعة وتصوير المستندات، وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها إضافة إلى غيرها من الأنشطة المتنوعة القائمة على العمل الفكري أو الفردي والتي سوف يترك تقييمها للقسم المختص في إدارة تطوير الأعمال بالدائرة.

محفزات

وأوضح الدكتور عبدالحليم محيسن المستشار الاقتصادي للدائرة، أنه سوف يتم تقديم مجموعة من الخدمات والمحفزات للأنشطة المرخصة ضمن مبادرة الغد في ثوبها الجديد والتي سوف تتضمن: إقامة معارض سنوية خاصة لأصحاب رخص الغد، وتوفير دورات تثقيفية وخدمات التدريب، وحضانة المشاريع وتطويرها ومتابعتها، والترويج والتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منافذ البيع في الإمارة، وتحفيز المشتريات الحكومية لمنتجات الأنشطة، وتوفير الاستشارات القانونية لهذه المشاريع.

«رخصة الغد»

أفاد محمد المحمود بأن الفئة المستهدفة برخصة الغد في حلتها الجديدة تتمثل في المواطنين القاطنين في إمارة رأس الخيمة خاصة من الإناث، وربات البيوت والخريجين الجدد والعاطلين عن العمل وكبار السن وأصحاب الهمم، كما أن الضوابط التنظيمية التي سوف تسري على رخص الغد المتعلقة بالمقر والعمر والاشتراطات الفنية والصحية هي نفسها المطبقة على مبادرة رخص الغد السابقة.