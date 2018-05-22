كلفة الإنشاءات في الإمارات ضمن الأدنى عالمياً

أكد تقرير حديث أن كلفة المباني والإنشاءات في دولة الإمارات، تعد من ضمن الأدنى على مستوى العالم، وأنها تقل عن مثيلاتها في معظم، إن لم يكن في كافة الدول المتقدمة. وأضاف التقرير أن هذه الميزة التي تتمتع بها الإمارات تعزا بالأساس إلى عاملين، هما شدة المنافسة بين الشركات في هذا القطاع ووفرة الأيدي العاملة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة «تيرنر أند تاونسند» البريطانية المتخصصة في الخدمات المهنية، أن كلفة الإنشاءات في الإمارات تبلغ 1455 دولاراً للمتر المربع الواحد، بالمقارنة مع 3900 دولار في نيويورك (والتي تعد أغلى مكان في العالم للبناء)، و3736 دولاراً في سان فرانسيسكو، و3704 دولارات في هونغ كونغ، و3652 دولاراً في زيوريخ، و3617 دولاراً في لندن، و2629 دولاراً في باريس.

وأشار التقرير إلى أن المنافسة بين الشركات العقارية في الإمارات كانت العامل الأول وراء انخفاض كلفة البناء في الدولة. وذكر التقرير أن دبي تحديداً تحتل المركز الـ28 عالمياً في قائمة المدن الأغلى من حيث ارتفاع أسعار الإنشاءات.

كما سلط التقرير الضوء على وفرة الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات في الإمارات، باعتباره العامل الثاني وراء انخفاض كلفة الإنشاءات فيها. وذكر التقرير أن سوق الإمارات هي إحدى الأسواق القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي لا تواجه عجزاً في العمالة الماهرة في قطاع الإنشاءات.