«دافزا» تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين

بحث الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» آفاق التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجال إدارة المناطق الحرة مع وفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب وزير التجارة تشيان كه مينغ وبحضور عدد من مديري الإدارات والمسؤولين لدى الجانبين وممثلين عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة.

فرص استثمارية

ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي عقدتها «دافزا» والمبادرات التي نظمتها بهدف تعزيز أواصر التعاون وتوسيع نطاق التجارة الثنائية مع السوق الصيني وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية منها، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات والمذكرات الاستراتيجية الهامة التي وقعتها، من بينها مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعة والتجارة لمقاطعة «لياونينغ» الصينية في الإمارات لتحديد أطر التعاون في مجال تعزيز التجارة وخلق فرص استثمارية وتجارية مشتركة، وأخرى مع «منطقة التجارة الحرة في نانشا» التابعة لـمنطقة التجارة الحرة في «قوانغدونغ».

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الزرعوني: «تتمتع دولة الإمارات وجمهورية الصين بعلاقات استراتيجية متينة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتي تمتد حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وسعت حكومات كلتا الدولتين إلى البناء على هذه العلاقات منذ ذلك الوقت كونهما من بين القوى الاقتصادية الأبرز في القارة الآسيوية».

وأضاف: «بحثنا خلال اللقاء مع نائب وزير التجارة تشيان كه مينغ سبلاً جديدة لترسيخ التعاون الثنائي والبناء على العلاقات القوية التي تجمعنا، خاصة في ظل وجود إمكانيات نمو هائلة في عدد كبير من القطاعات منها الأجهزة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والخدمات والمنتجات الطبية. وتتمثل استراتيجيتنا في مواصلة التركيز على توفير أفضل مستويات البنى التحتية والخدمات إلى الشركات العاملة في أبرز الأسواق العالمية التي تتطلع لإطلاق عملياتها في دبي».

حملات تسويقية

وكانت «دافزا» قد نظمت سلسلة من الحملات الترويجية والتسويقية في عددٍ من المقاطعات الصينية بما فيها «شنزين» و«جوانزو»، والتي شملت لقاءات مع عدد من كبرى الشركات الصينية الرائدة التي تتطلع للاستثمار ضمن «دافزا».

كما نظمت «دافزا» زيارة رسمية لوفد رفيع المستوى إلى الصين، حيث التقى خلالها السيد «تاي كونبينج» رئيس غرفة تجارة الأغذية الحلال في مدينة شيان بمقاطعة شانشى، و«زاي بيكين» نائب أمين عام حكومة المقاطعة، ومع مدير مكتب التجارة في حكومة مقاطعة شانشى وممثل عن المنطقة الحرة الجديدة لمطار مدينة شيان، ونائب مدير المنطقة الحرة الاقتصادية فائقة التطور في مدينة شيان، ونائب مدير المنطقة الحرة الجديدة في مطار مدينة شي شيان. وساهمت هذه الزيارة في تسليط الضوء على أهمية «دافزا» بوصفها إحدى المناطق التي تسهم بشكل فاعل في تحقيق مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، كما شكّلت فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف حول السبل التي تتيح للمناطق الحرة إمكانية تحقيق النجاح والازدهار.

شريك تجاري

يصل إجمالي حجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والصين إلى 170.2 مليار درهم إماراتي في عام 2016، لتصبح الصين بذلك أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات للعام الثالث على التوالي. كما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز 35 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2017.