«أدنوك» تحتفل بتفريغ أول شحنة مخزونات في الهند

شهد وفد من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس فعالية خاصة أقيمت في منشأة كارناتاكا لتخزين النفط في مدينة مانجلور الهندية احتفاءً بتفريغ الشحنة الأولى من النفط الخام الذي تنتجه أدنوك والتي تم إرسالها إلى شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة. والتي يبلغ حجمها نحو مليونيْ برميل.

وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ودارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي قد شهدا في أبوظبي عملية تحميل الشحنة الأولى من النفط الخام والتي وصلت بأمان إلى مدينة مانجلور بعد رحلة قصيرة استغرقت ستة أيام.

وبهذه المناسبة قال عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة في أدنوك: «حرصت فرق العمل من أدنوك وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة على العمل معاً بصورة مستمرة لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع الاستراتيجي المهم، حيث تعتبر أدنوك بالفعل مورداً موثوقاً للنفط الخام والمنتجات المكررة للعديد من العملاء والشركاء في الهند، ونحن فخورون بترسيخ هذه العلاقة الطويلة الأمد من خلال تعاون استراتيجي مهم آخر».

تخزين

وتنص الاتفاقية المبرمة بين أدنوك وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة في يناير2017 على تخزين 5.86 ملايين برميل من النفط الخام الذي تنتجه أدنوك في خزانات تحت الأرض في منشأة كارناتاكا. وعقب تسليم الشحنة الأولى أمس والتي يبلغ حجمها حوالي 2 مليون برميل من النفط الخام ستقوم أدنوك بتسيير شحنات أخرى بعد انتهاء موسم الأمطار الموسمية السنوي في الهند.

من جانبه قال إتش بي إس أهوجا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة: «يمثل تفريغ الشحنة الأولى من النفط الخام الذي تنتجه أدنوك اليوم خطوة هامة بالنسبة للشركة في سعيها للقيام بالمهمة المؤكلة إليها والمتمثلة في تشييد منشآت لتخزين احتياطي من النفط الخام للاحتياجات الاستراتيجية تعزز أمن الطاقة في الهند وتكون بمثابة احتياطي عند حدوث أي انقطاع أو توقف في إمدادات النفط من الخارج. ويرتكز اتفاقنا مع أدنوك على تاريخ عريق من علاقات التعاون بين البلدين ويفتح فرصاً جديدة للمزيد من الشراكات والتعاون بين دولة الإمارات والهند التي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم».