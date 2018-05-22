«بت أويسس» توقف حسابات تداول «بيتكوين»

قالت مصادر مطلعة، إن المستثمرين في العملات الرقمية عبر منصة تداول العملات المشفّرة «بت أويسس» BitOasis، التي سمحت في الماضي بتداول عملة «بيتكوين» مقابل الدرهم أو الدولار، لن يتمكنوا من سحب أو إيداع مبالغ بالدرهم أو الدولار في حساباتهم في المنصة، اعتباراً من الرابع من شهر يونيو المقبل.

وذكر متداولون لـ «البيان الاقتصادي»، أن المنصة التي تنشط في الإمارات والسعودية والكويت، أكّدت في رسائل لهم عبر البريد الإلكتروني، أن «عمليات شراء وبيع بيتكوين على المنصة، سيتوقف اعتباراً من 4 يونيو»، ما يعني أنهم سيجبرون على بيع ما لديهم من استثمارات في بيتكوين حتى التاريخ المذكور، بأسعار قد تكون أقل من السعر الذي دفعوه في السابق.

وأشارت الشركة، التي تأسست في دبي في 2015، أنها تسعى حالياً مع الهيئات المختصة في الإمارات، لإيجاد حلول في المستقبل.

وكانت بنوك وطنية وأجنبية في الدولة، أوقفت في يناير الماضي، عمليات التحويل البنكي لعدد من عملائها المستثمرين في منصة «بت أويسس»، ما دعا الكثير من المستثمرين، لشراء العملة الرقمية من خلال بطاقاتهم الائتمانية.

وكان سعر بيتكون شهد ارتداد قوياً في تداولات أمس، حيث سجل سعر البيتكوين الواحدة أمس 31,790 درهماً، بعد ما سجلّت 70 ألف درهم في ديسمبر الماضي، لتشهد العملة الرقمية الأكثر تداولاً في العالم، تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية، ما دفع العديد من الخبراء في هذا القطاع، إلى المطالبة بالإسراع بإيجاد معايير يمكن من خلالها توقع التقلبات في أسعار العملات الرقمية، وقياس كفاءة الاستثمار والأداء فيها بشكل ثابت، خصوصاً أن العملة تلقى ترحيباً حاراً من أسماء كبرى في وول ستريت، مثل بنك غولدمان ساكس، وغيره.