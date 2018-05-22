أول وأكبر مركز ترفيهي مستدام في الإمارات

انتهت مجموعة ام بي اف القابضة من وضع التصاميم الهندسية لأول وأكبر مركز ترفيهي يراعي المعايير العالمية في الاستدامة ويساهم في خفض البصمة الكربونية في الإمارات ويعد الثالث من نوعه على مستوى العالم، وسيجري تشييده في دبي نهاية العام الجاري ليسجل نقلة نوعية تعيد صياغة المفاهيم الترفيهية المرتبطة بالأنشطة الرياضية والمجتمعية والثقافية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة المجموعة في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الهدف تقديم تجربة مغايرة لما هو سائد على صعيد المشاريع العقارية التي تقدم حزمة واسعة من الأنشطة الترفيهية تحت سقف واحد. موضحاً أن مساحة المركز الجديد هي الأكبر على مستوى مراكز الترفيه المتخصصة في الدولة إذ تصل مساحته إلى 3000 متر مربع تقريباً.

وأشار إلى أن الزجاج يعد عنصراً جمالياً رئيساً في التصميم وعاملاً مهماً في توظيف الإضاءة الطبيعية فضلاً عن استخدام الصلب في هيكل المبنى المكون من طابقين. ويضمان مناطق لممارسة الرياضة للرجال وأخرى للنساء تخدمهما أجهزة ومعدات رياضية عصرية بالإضافة إلى مناطق لرياضات الأطفال وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي، وقاعات تفاعلية وأخرى للمكتبة إلى جانب المطعم والمقهى. يقول القاسمي إن المجموعة تدرس أحد 3 مواقع في دبي في الوقت الراهن وربما تتجه إلى دراسة جعلها سلسلة من مراكز الترفيه انطلاقاً من دبي إلى باقي مدن الدولة.